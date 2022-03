Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος για Ουκρανία: Ποτέ πόλεμος!

Στην πολεμική κατάσταση στην Ουκρανία αναφέρθηκε ο Πάπας Φραγκίσκος, μέσω ανάρτησής του.

Ο πάπας Φραγκίσκος, μέσω διαδικτύου, αναφέρθηκε και πάλι στη δραματική κατάσταση του ουκρανικού λαού.

«Ποτέ πόλεμος! Σκεφθείτε, κυρίως, τα παιδιά, από τα οποία στερείται η ελπίδα μιας αξιοπρεπούς ζωής: παιδιά νεκρά, τραυματισμένα, ορφανά, που παίζουν με απομεινάρια όπλων…Εν ονόματι του Θεού, σταματήστε!», έγραψε ο Φραγκίσκος.

Ο δε πρωθυπουργός του Βατικανού, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, υπογράμμισε ότι «ο πόλεμος είναι παραφροσύνη, πρέπει να σταματήσει» και πρόσθεσε πως «πρέπει να έχει κανείς πέτρινη καρδιά για να μείνει αδιάφορος και να επιτρέψει να συνεχιστεί αυτή η σφαγή, να συνεχίσουν να ρέουν ποτάμια αίματος και δακρύων».

Ο Παρολίν θέλησε να υπογραμμίσει, παράλληλα, ότι «μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου δεν σταθήκαμε ικανοί να οικοδομήσουμε ένα νέο σύστημα συνύπαρξης των εθνών, το οποίο να ξεπερνά οικονομικά συμφέροντα και στρατιωτικές συμμαχίες» και ότι «ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία καθιστά σαφή αυτή την ήττα».

