Ενδοοικογενειακή βία: καταγγελία άνδρα για επίθεση από γυναίκα

Αίσθηση προκαλεί το νέο περιστατικό που καταγγέλθηκε, ένα από τα λιγοστά με φερόμενο ως θύμα άνδρα. Τι υποστηρίζει ο άνδρας ότι συνέβη.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στο Ηράκλειο, με την διαφορά πως αυτή τη φορά θύμα φέρεται πως είναι ένας άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ένας 45χρονος άνδρας πήγε χθες το απόγευμα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και κατέθεσε μήνυση εναντίον της 37χρονης εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.

Όπως αναφέρει η καταγγελία, το πρώην ζευγάρι συναντήθηκε και ξεκίνησε ένας καυγάς με την 37χρονη να βρίζει, να απειλεί και να επιτίθεται στον εν διαστάσει σύζυγό της σπρώχνοντας τον.

Η Αστυνομία ερευνά το περιστατικό ενώ αναζητεί την 37χρονη.

