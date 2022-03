Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: Μάχη μέχρι θανάτου για να μην καταληφθεί το Κίεβο

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν εσπευσμένα στην Ουκρανία επιπλέον όπλα και αντιαρματικά, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει περισσότερη στρατιωτική βοήθεια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μάχη μέχρι θανάτου, αν προσπαθήσουν να καταλάβουν το Κίεβο, ενώ σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ξύπνησαν και πάλι σήμερα το πρωί τους κατοίκους.

«Αν αποφασίσουν να ισοπεδώσουν βομβαρδίζοντας και απλώς να σβήσουν την ιστορία αυτής της περιοχής ... και να καταστρέψουν όλους εμάς, τότε θα μπουν στο Κίεβο. Αν αυτός είναι ο στόχος τους, ας έρθουν, όμως θα πρέπει να τα καταφέρουν μόνοι τους να ζήσουν σ' αυτή τη γη», δήλωσε χθες, Σάββατο, ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος, ο οποίος έχει επανειλημμένα εμφανιστεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την πρωτεύουσα, δήλωσε ότι μερικές μικρές πόλεις δεν υφίστανται πλέον κατά την τρίτη εβδομάδα των ρωσικών επιθέσεων, τη μεγαλύτερη εισβολή σε ευρωπαϊκή χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν παγιδεύσει χιλιάδες ανθρώπους σε πολιορκημένες πόλεις ενώ 2,5 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν διαφύγει σε γειτονικές χώρες.

Η Ουκρανία κατηγόρησε χθες, Σάββατο, τις ρωσικές δυνάμεις ότι σκότωσαν επτά αμάχους σε επίθεση εναντίον γυναικών και παιδιών που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις μάχες κοντά στο Κίεβο. Η Γαλλία δήλωσε πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δείχνει έτοιμος να κάνει ειρήνη.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε ότι οι επτά, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν καθώς διέφευγαν από το χωριό Περεμόχα και ότι «οι εισβολείς ανάγκασαν όσους είχαν απομείνει από το κομβόι να γυρίσουν πίσω».

Το Ρόιτερς αναφέρει πως δεν ήταν αμέσως σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία και η Ρωσία δεν σχολίασε άμεσα.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους αφότου εισέβαλε στις 24 Φεβρουαρίου. Κατηγορεί την Ουκρανία για τις αποτυχημένες προσπάθειες να απομακρυνθούν άμαχοι από περικυκλωμένες πόλειες, μια κατηγορία που η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα στέλνει νέα στρατεύματα αφού οι ουκρανικές δυνάμεις έθεσαν εκτός μάχης 31 ρωσικά τάγματα και έκανε λόγο για τις μεγαλύτερες απώλειες του ρωσικού στρατού εδώ και δεκαετίες. Το Ρόιτερς αναφέρει πως δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις δηλώσεις του.

«Εξακολουθούμε να πρέπει να κρατήσουμε. Εξακολουθούμε να πρέπει να πολεμήσουμε», δήλωσε χθες το βράδυ ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, τη δεύτερη της χθεσινής ημέρας. Λέγοντας ότι έχουν σκοτωθεί περίπου 1.300 ουκρανοί στρατιώτες, κάλεσε τη Δύση να εμπλακεί περισσότερο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν εσπευσμένα στην Ουκρανία επιπλέον μικρά όπλα, καθώς και αντιαρματικά και αντιαεροπορικά αξίας έως 200 εκατ. δολαρίων. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει περισσότερη στρατιωτική βοήθεια.

Ο Ζελένσκι συζήτησε τον πόλεμο με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κάλεσε τον Πούτιν να διατάξει άμεσα κατάπαυση του πυρός.

Σε δήλωση του Κρεμλίνου για την 75λεπτη ομιλία τους δεν γίνεται καμιά αναφορά σε κατάπαυση του πυρός. Αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας δήλωσε: «Δεν διακρίνουμε προθυμία από την πλευρά του Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κλιμακώνουν τις εντάσεις και δήλωσε πως η κατάσταση περιπλέκεται από κομβόι που μεταφέρουν δυτικά όπλα στην Ουκρανία, τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις θεωρούν «θεμιτούς στόχους».

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο TASS, ο Ριαμπκόφ δεν προβαίνει σε κάποια συγκεκριμένη απειλή. Οποιαδήποτε επίθεση σε τέτοια κομβόι πριν φθάσουν στην Ουκρανία θα δημιουργούσε κίνδυνο να διευρυνθεί ο πόλεμος.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο συνεχίζονται με βιντεοδιάσκεψη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες, όμως ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι το Κίεβο δεν θα παραδοθεί ούτε θα δεχθεί οποιαδήποτε τελεσίγραφα.

