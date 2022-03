Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Στόλτενμπεργκ: Η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα

Προειδοποιήσεις από τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, ο οποίος σημείωσε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν έγκλημα πολέμου.



Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποιεί ότι η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag.

«Τις τελευταίες ημέρες έχουμε ακούσει παράλογους ισχυρισμούς για εργαστήρια χημικών και βιολογικών όπλων», δηλώνει ο Στόλτενμπεργκ στη γερμανική εφημερίδα, συμπληρώνοντας ότι το Κρεμλίνο εφευρίσκει ψευδείς προφάσεις για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

«Τώρα που διατυπώθηκαν αυτοί οι ψευδείς ισχυρισμοί, πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση γιατί είναι πιθανό η Ρωσία να σχεδιάσει επιχειρήσεις με χημικά όπλα υπό των μανδύα αυτών των επινοήσεων. Αυτό θα ήταν έγκλημα πολέμου», αναφέρει.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ υπογραμμίζει πως παρότι ο ουκρανικός λαός αντιστέκεται με θάρρος στη ρωσική εισβολή, οι ερχόμενες ημέρες είναι πιθανό να φέρουν ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες.

