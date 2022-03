Αθλητικά

Indian Wells: Η Οσάκα δέχθηκε bullying εν μέσω αγώνα και ξέσπασε σε κλάματα (εικόνες)

Η πρωταθλήτρια από την Ιαπωνία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της μετά το πικρόχολο σχόλιο θεατή.



Η Ναόμι Οσάκα, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχολογικής φύσεως, αποκλείσθηκε από την συνέχεια του Indian Wells, καθώς ηττήθηκε με 6-4, 6-0 από την Ρωσίδα, Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Κατά την διάρκεια του πρώτου σετ και συγκεκριμένα στο τρίτο γκέιμ, συνέβη ένα σπάνιο -για τα γήπεδα του τένις-περιστατικό, όταν ένας από τους θεατές φώναξε: «Ναόμι, είσαι χάλια»! Η πρωταθλήτρια από την Ιαπωνία, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της και διαμαρτυρήθηκε στους υπεύθυνους της αναμέτρησης για το συμβάν.

Παρά την προσπάθεια της Οσάκα να «μείνει» στο ματς, η Κουντερμέτοβα εκμεταλλεύθηκε κάθε ευκαιρία που της δόθηκε και έφθασε στην νίκη.

«Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω ότι με έχουν τσακίσει στο παρελθόν, δεν με ενόχλησε πραγματικά. Όμως, είδα ένα βίντεο με την Βίνους και την Σερένα Ουίλιαμς, να τσακώνονται εδώ. Εάν δεν το είδατε, να το δείτε. Προσπαθώ να μην κλάψω. Απλώς πρέπει να πω ευχαριστώ και συγχαρητήρια», είπε μετά τον αγώνα η Οσάκα, κάνοντας ένα χαρακτηριστικό νεύμα στην Κουντερμέτοβα.

Το περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκε η Οσάκα, συνέβη το 2001, όταν η Σερένα νίκησε στον τελικό την Κιμ Κλάϊστερς. Η αδελφή της, Βίνους και ο πατέρας τους, Ρίτσαρντ, αποδοκιμάσθηκαν και δέχθηκαν λεκτική επίθεση, τόσο όταν πήραν τις θέσεις τους στην κερκίδα, όσο και κατά την διάρκεια του αγώνα. Και για 14 χρόνια, οι δύο Αμερικανίδες πρωταθλήτριες, δεν έπαιξαν στο Indian Wells...

