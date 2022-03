Τοπικά Νέα

Καταγγελία: Βιασμός ανήλικης από τον σύντροφο της μητέρας της

Ανατριχίλα προκαλούν οι περιγραφές της μαθήτριας, η οποία έκανε μόνη της την καταγγελία σε βάρος του άνδρα, ο οποίος θα καθίσει στο εδώλιο.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου θα καθίσουν την επόμενη εβδομάδα Ελληνίδα μητέρα και ο Αιγύπτιος φίλος της κατηγορούμενοι για τέλεση γενετήσιων πράξεων και κατάχρηση σε βάρος της ανήλικης κόρης της γυναίκας.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης στο τέλος Απριλίου 2021, οπότε και η ανήλικη κοπέλα- ηλικίας τότε 13 ετών- κατέφυγε στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό.

Πιο αναλυτικά, στις 29 Απριλίου 2021 η 13χρονη μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου όπου και κατήγγειλε τον 39χρονο Αιγύπτιο ο οποίος διέμενε με τη μητέρα της, δηλώνοντας ότι την έχει βιάσει.



Αμέσως μετά ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης από τους αστυνομικούς σε συνεννόηση και με την αρμόδια Εισαγγελική αρχή της Κω, ενώ η 13χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση και επίσης κατέθεσε σχετικά με την υπόθεση.

Σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικο κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση ανήλικου κατ’ εξακολούθηση και στις 10 Μαΐου 2021 ο ανακριτής Κω εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον 39χρονο αλλοδαπό, ο οποίος την ίδια ημέρα εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κάλυμνο από αστυνομικούς του νησιού.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ακροατήριο με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω και εκτός από τον 38χρονο Αιγύπτιο κατηγορούμενη είναι και η μητέρα της ανήλικης.

Η δίκη έχει προσδιοριστεί να γίνει στις 14 Μαρτίου από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου.

Πηγή: rodiaki.gr

