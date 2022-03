Κοινωνία

Στρατιώτης θα πάρει αποζημίωση από το Δημόσιο

Το ατύχημα στην διάρκεια της θητείας, η καταγγελία σε βάρος του Στρατού και η απόφαση του δικαστηρίου.

Οπλίτης θα λάβει χρηματικό ποσό άνω των 30.000 ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο για το ατύχημα που είχε όταν υπηρετούσε τη θητεία του στην Κω.

Πιο συγκεκριμένα, ο οπλίτης με καταγωγή από την Καρδίτσα υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία το 2007 στην Κω. Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης ρίψης βολών με τη χρήση τυφεκίων μα αβολίδωτα και πραγματικά πυρά σε πεδίο βολής του νησιού, δόθηκε ως προστατευτικό μέτρο (όπως αναφέρεται και στην αγωγή) βαμβάκι αντί για ωτοασπίδες, με αποτέλεσμα να παρουσίασει ακουστικό τραύμα σε ένα από τα αυτιά του, ως αποτέλεσμα της έκθεσής του σε έντονο κρότο που πορήλθε από την εκτέλεση των πυρών.

Ο οπλίτης άσκησε αγωγή στα Διοικητικά Δικαστήρια της Ρόδου το 2010 και του επιδικάστηκε αποζημίωση ποσού 30.000 ευρώ λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από τον τραυματισμό του αυτό.

Κατά της απόφασης αυτής, το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε έφεση, η οποία και τελικά απορρίφθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.

Πηγή: rodiaki.gr

