Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αστυνομικούς

Πανικός και αγωνία για τους ένστολους, που παρασύρθηκαν από το αυτοκίνητο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι βαρύτερα τραυματισμένοι.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες δύο αστυνομικούς της Υ.ΜΕ.Τ (Υπηρεσία Μέτρων Τάξης), των αποκαλούμενων από πολλούς ως ΜΑΤ, έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ένα μαύρο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συνολικά πέντε αστυνομικούς, στην συμβολή των οδών Ρηγγίλης και Βασιλέως Γεωργίου Β’, δίπλα στα παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και ένα τετράγωνο πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου.

Αποτέλεσμα της παράσυρσης των αστυνομικών από το αυτοκίνητο, ήταν δύο αστυνομικοί να τραυματιστούν στα πόδια.

Αμέσως έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος άλλες δυνάμεις της Αστυνομίας, όπως και η Τροχαία, που ανέλαβε την διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του bloko.gr, δεν προκύπτει πως είναι σε κίνδυνο η ζωή κάποιου εκ των δύο.

