Κοινωνία

Πάρος: Ναυάγιο σκάφους με δεκάδες επιβαίνοντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού για την διάσωσή τους. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.



Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού είναι σε εξέλιξη ανοιχτά της Πάρου μετά από ναυάγιο που σημειώθηκε με 101 μετανάστες αφγανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με όσα είναι μέχρι στιγμής γνωστά, το σκάφος κατευθυνόταν προς την Ιταλία. Ανοιχτά της Πάρου δηλώθηκε βλάβη και ζητήθηκε βοήθεια.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως και οι 101 άνθρωποι έχουν διασωθεί και έχουν μεταφερθεί σε δομές στο νησί.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, με συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Πάρου και του υπουργείου Ναυτιλίας οι ναυαγοί άμεσα θα μεταφερθούν στον Πειραιά και στη συνέχεια στην κατάλληλη δομή ώστε να τους παράσχουν τα απαραίτητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ο χιονοπόλεμος κατέληξε σε... ένοπλη συμπλοκή

Πνιγμός σε πισίνα: αγωγή - “μαμούθ” από τους γονείς των δύο παιδιών

Indian Wells: Η Οσάκα δέχθηκε bullying εν μέσω αγώνα και ξέσπασε σε κλάματα (εικόνες)