Πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Το γεύμα και ο Βόσπορος (εικόνες)

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, η οποία θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες.



Ξεκίνησε λίγο μετά τις 13.00 (ώρα Ελλάδας) το γεύμα ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην προεδρική κατοικία Βαχντετίν, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Η συνάντηση των δύο ανδρών θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες.

Ο πρωθυπουργός προηγουμένως περέστη στη Θεία Λειτουργία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ενώ στις 16:15 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στο Σισμανόγλειο Μέγαρο.

Ιδιαίτερη χρησιμότητα υπό τις παρούσες συνθήκες και τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία προσλαμβάνει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσεκλήθη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, για να συνεορτάσει την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Φανάρι και επ ευκαιρία αυτής της μετάβασης έλαβε την πρόσκληση από τον Ταγίπ Ερντογάν σε γεύμα, πρόσκληση την οποία και αποδέχθηκε.

Όπως σημειώνουν τα ίδια πρόσωπα, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αλλάξει δραματικά την ασφάλεια στην Ευρώπη, ενώ έχει ταυτόχρονα διατρανώσει την απερίφραστη καταδίκη της διεθνούς κοινότητας σε κάθε μορφή επεκτατισμού και αναθεωρητισμού. Τονίζουν, δε, ότι στο σημερινό τοπίο ασφαλείας, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, έχει επισημάνει τα προηγούμενα 24ωρα ότι έχει «ρεαλιστικές και μετρημένες προσδοκίες από τη σημερινή συνάντηση» και αυτό γιατί, όπως έχει σημειώσει δεν υπάρχει προσδοκία ότι οι διαφωνίες με την Τουρκία, θα ξεπεραστούν. Η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι οι τουρκικές αιτιάσεις για μία σειρά θεμάτων είναι γνωστές και ότι η Ελλάδα τις απορρίπτει και τις αντικρούει σε όλα τα επίπεδα και με κάθε ευκαιρία. Όπως γνωστές είναι και οι ελληνικές θέσεις, δηλώνουν οι ίδιες πηγές και συνεχίζουν: «όμως το ότι διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε. Οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοικτοί σε όλα τα επίπεδα και να αποκλιμακωθεί η ένταση».

Σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση υπενθυμίζουν πως υπάρχουν θέματα και σημεία της λεγόμενης θετικής ατζέντας, τα οποία μπορούν να προχωρήσουν και να βελτιώσουν το κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες προς όφελος των δύο λαών.

Στο πλαίσιο των εορτασμών της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στον εθνικό κορμό, που πραγματοποιήθηκαν στη Ρόδο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σε ακόλουθη του ανέφερε «ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι μονόδρομος για την ειρήνη και την ευημερία μεταξύ των λαών. Και αυτό είναι και το μήνυμα μου απέναντι στην γειτονική χώρα και στην ηγεσία της. Πρέπει να σταματήσει τα παράνομα και παράλογα αφηγήματα περί «γαλάζιας πατρίδας» και αποστρατικοποίησης των νησιών μας, διότι με αυτά θα γίνει παρίας της διεθνούς κοινότητας και θα προκαλεί συνεχώς τον ελληνικό λαό. Εμείς θέλουμε σταθερότητα και ευημερία. Είμαστε μια χώρα που στέκεται πάντα με την πλευρά του διεθνούς δικαίου».

