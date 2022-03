Κόσμος

Ο ΑΝΤ1 στην Ουκρανία - Οδησσός: πολίτες εκπαιδεύονται στα καλάσνικοφ (βίντεο)

Στο πανεπιστήμιο της Οδησσού, απλοί πολίτες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα καλάσνικοφ, ώστε την ώρα της εισβολής, να μην αφήσουν απροστάτευτη την πόλη, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Ελληνισμό.

Γυναίκες και άνδρες εκπαιδεύονται κάνοντας «πυρ και κίνηση» στους διαδρόμους ενός Πανεπιστημίου στην Οδησσό, καθώς ο πόλεμος που ξέσπασε μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, βρίσκεται ήδη στο κατώφλι της πόλης.

Αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν πως να οπλίζουν τα καλάσνικοφ, πως να βάζουν γεμιστήρες και πως να σημαδεύουν.

Δυο απόστρατοι στρατιωτικοί τους δίνουν οδηγίες, ώστε να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν, όταν μπουν στην πόλη τους οι εχθρικές δυνάμεις.

Η Γιούλια, είναι 24 ετών. Έφτασε νωρίς το πρωί το Πανεπιστήμιο, όχι για να σπουδάσει, αλλά για να μάθει ό,τι μπορεί, ώστε να βοηθήσει την πατρίδα της. Όπως λέει στον ΑΝΤ1 και στους απεσταλμένους του σταθμού στην Οδησσό, τον δημοσιογράφο Σπύρο Λεβεδιιώτη και τον εικονολήπτη Γιώργο Παυλάκη, «είμαι εδώ για να μάθω. Θέλω να μάθω τις τακτικές της μάχης. Δεν έχω ιδέα πως να πολεμάω και δεν έχω την παραμικρή γνώση. Είμαι ήρεμη και προσπαθώ να ελέγχω τον εαυτό μου και τις αντιδράσεις μου».

Οι πολίτες, χωρίζονται σε ομάδες των 10 ατόμων και πηγαίνουν σε αίθουσες του Πανεπιστημίου, όπου εκπαιδεύονται πιο διεξοδικά.

«θέλω να υπερασπιστώ την πατρίδα μου. Δεν θέλω να δω άλλο Στρατό εδώ ούτε να κυματίζει άλλη σημαία», λέει στην κάμερα του ΑΝΤ1 ένας νεαρός Ουκρανός.

Οι κάτοικοι της Οδησσού είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα, για μην αφήσουν απροστάτευτη την κομβικής σημασίας πόλη του Εύξεινου Πόντου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του Ελληνισμού.

