Ουκρανία - Eurogroup: κρίσιμη “μάχη” για τα δημοσιονομικά

Καθοριστικής σημασίας διαβουλεύσεις για την πορεία των εθνικών οικονομιών, αλλά και συνολικά της Ευρωζώνης, με ορίζοντα την χαλάρωση των δημοσιονομικών στόχων το 2023.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας θα βρεθεί αύριο, Δευτέρα και μεθαύριο, Τρίτη στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin. Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, θα πραγματοποιήσει επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ειδικότερα, αύριο το πρωί ο κ. Σταϊκούρας θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών κ. Paolo Gentiloni και το μεσημέρι με τον Πρόεδρο του Eurogroup κ. Paschal Donohoe.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Οικονομικών θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Eurogroup, όπου θα συζητηθούν ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής της ευρωζώνης για το 2023, με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης.

Παράλληλα, το Eurogroup θα εξετάσει την οικονομική κατάσταση την οποία διαμορφώνει η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και άλλες βασικές μακροοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν τον δημοσιονομικό σχεδιασμό για το προσεχές έτος.

Επίσης, οι Υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν τη 13η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση του Eurogroup σε διευρυμένη σύνθεση, στην οποία θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα, προκειμένου να συμφωνηθεί πρόγραμμα εργασιών για όλα τα εκκρεμή στοιχεία της τραπεζικής ένωσης, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της 24ης-25ης Μαρτίου για το ευρώ.

Μεθαύριο, Τρίτη, ο κ. Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Ecofin, στην οποία, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν, κατά τη διάρκεια του προγεύματος, τις οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά τη στρατιωτική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Οι Υπουργοί θα συζητήσουν, επιπροσθέτως, τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε γενική προσέγγιση επί της πρότασης.

Η ατζέντα της συνόδου περιλαμβάνει ακόμα συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την πρόταση να μεταφερθεί στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παγκόσμια συμφωνία που επετεύχθη σε επίπεδο ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες θα υπόκεινται σε ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% σε όλο τον κόσμο.

Στη συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις δημοσιονομικές κατευθύνσεις της για το 2023, οι οποίες θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη στην κατάρτιση των οικείων προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης, που πρέπει να υποβληθούν τον Απρίλιο. Μετά τη δημόσια διαβούλευση και τις συζητήσεις στην αρμόδια επιτροπή με τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει ενημέρωση σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης.

Επιπροσθέτως, οι Υπουργοί θα καθορίσουν τις προτεραιότητες του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2023.

Τέλος, αναμένεται να εγκριθούν συμπεράσματα σχετικά με τις εξαγωγικές πιστώσεις και την εφαρμογή της δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ η Προεδρία θα ενημερώσει τους Υπουργούς αναφορικά με τα κύρια αποτελέσματα της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή στις Βερσαλλίες.

