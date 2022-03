Κοινωνία

Εισβολή στην Ουκρανία - Οικουμενικός Πατριάρχης: να τερματιστεί αμέσως ο πόλεμος

Τι ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στον λόγο του για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, από το Φανάρι.

Με κάθε ιεροπρέπεια και σύμφωνα με την από αιώνων διαμορφωμένη παράδοση εορτάσθηκε, σήμερα στην Ιερά Καθέδρα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, η Κυριακή της Ορθοδοξίας, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τους Ιεράρχες Γέροντα Πριγκηποννήσων Δημήτριο, Ανθηδώνος Νεκτάριο, Επίτροπο του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, Σεβαστείας Σεραφείμ, Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίο, Μύρων Χρυσόστομο, Ειρηνουπόλεως Νίκανδρο, Ιταλίας Πολύκαρπο, Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιο, Πέτρας και Χεροννήσου Γεράσιμο και Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέα. Κατά τη διάρκειά της τελέστηκε η εις διάκονον χειροτονία του μοναχού Βαρνάβα, από την Αδελφότητα της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ.

Τον πανηγυρικό της εορτής κήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας Νικήτας. Εκκλησιάστηκαν Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, κληρικοί, Αγιορείτες Μοναχοί, 'Αρχοντες της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, με επικεφαλής τον 'Αρχοντα Μ. Λογοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο, ο Χριστόδουλος Λάζαρης, πρέσβης της Ελλάδας στην 'Αγκυρα, ο Γιάννης Οικονόμου, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας που συνόδευσε τον πρωθυπουργό, οι γενικοί πρόξενοι της Ελλάδος στην Πόλη Γεωργία Σουλτανοπούλου, και της Ουκρανίας, Roman Nedilskyi, ο Σάκης Κεχαγιόγλου, δικηγόρος, μέλος του Ιδρύματος «Πατριάρχης Βαρθολομαίος», συγγενείς του νέου διακόνου, και πλήθος πιστών από την Πόλη και το εξωτερικό.

Πριν από τη χειροτονία του νέου διακόνου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στα τραγικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Ουκρανία και ζήτησε να τερματιστεί αμέσως η εισβολή και ο πόλεμος και να δοθεί μια νέα ευκαιρία στον διάλογο.

«Ο Κύριος και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός είναι ο ‘'Θεός της ειρήνης''. Η Εκκλησία Του προσεύχεται διά την ‘'άνωθεν ειρήνην'', την ‘'ειρήνην του Θεού, την υπερέχουσαν πάντα νουν'' (Φιλ. δ/, 7), αλλά και ‘'υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου'', η οποία είναι η σιαμαία αδελφή της δικαιοσύνης.

Εν συνοχή καρδίας, παρακολουθούμεν το δράμα του ουκρανικού λαού και εν ταυτώ θαυμάζομεν την σθεναράν αντίστασίν του εις τον ιταμόν εισβολέα. Μεθ' ικανοποιήσεως καταγράφομεν και την γενναίαν αντίδρασιν Ρώσσων πολιτών εις την αιματοχυσίαν. Απευθύνομεν έκκλησιν δι' άμεσον κατάπαυσιν του πυρός εις όλα τα μέτωπα του πολέμου. Η βία και ο πόλεμος όχι μόνον δεν επιλύουν διαφοράς, αλλά προκαλούν πόνον και θάνατον και δημιουργούν πολυπλοκώτερα προβλήματα. Πρέπει να τερματισθή αμέσως, τώρα, η εισβολή και ο πόλεμος και να δοθή νέα ευκαιρία εις τον διάλογον, το κατ' εξοχήν όχημα της καταλλαγής και της ειρήνης. Εξ άλλου, ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, αυτό το ‘'Ευαγγέλιον των Εθνών'', ως απεκλήθη, απαγορεύει ρητώς την χρήσιν βίας εις τας διεθνείς σχέσεις και δεσμεύει όλα τα μέλη του Οργανισμού να ρυθμίζουν τας διαφοράς των με ειρηνικά μέσα. Ο πόλεμος αποτελεί παράβασιν του διεθνούς δικαίου, το οποίον είναι πλέον ‘'δίκαιον ειρήνης"».

Προηγουμένως, ο Παναγιώτατος, με αφορμή την εκ Κύπρου καταγωγή του υποψήφιου διακόνου, μίλησε με θερμούς λόγους για τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, ενώ απηύθυνε προς το νέο διάκονο πατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με τους συλλειτουργούντες Αρχιερείς, τέλεσαν το καθιερωμένο Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων «των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως αγωνισαμένων και τελειωθέντων εν αυτή».

Σε σύντομο χαιρετισμό του προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο Παναγιώτατος τον καλοσώρισε θερμά στην έδρα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας και στο πρόσωπό του ευχαρίστησε την Ελληνική Πολιτεία για το συνεχές ενδιαφέρον της για τα θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ευχήθηκε δε κάθε επιτυχία στην επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, και αναφερόμενος και πάλι στη δραματική κατάσταση στην Ουκρανία επανέλαβε τη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον σκληρά δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Ακολούθησε η λιτανευτική πομπή των Ιερών Εικόνων, στον αυλόγυρο του Πατριαρχείου, κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε τους πιστούς.

