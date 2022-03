Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Θρήνος για τον Παντελή που ήταν 13 χρόνια σε κώμα

Φίλαθλος του ΠΑΟΚ έφυγε από τη ζωή μετά από 13 χρόνια σε κώμα κι ο σύλλογος αποχαιρετά το «γελαστό παιδί».

Πέθανε ο Παντελής Κυριακίδης, ο οποίος κρατιόταν στη ζωή με μηχανική υποστήριξη επί 13 χρόνια σε άγρυπνο κώμα.

Ο ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του αποχαιρέτισε το παιδί που έχασε τον πατέρα του σε τροχαίο, επιστρέφοντας από τουρνουά της ομάδας και τώρα κατέληξε κι ο ίδιος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Στη δική μας θύμηση ο Παντελής θα είναι πάντα το χαμογελαστό παιδί, που η μοίρα αδίκησε. Η καρδιά του δεν άντεξε, τελικά. Ο Παντελής Κυριακίδης έφυγε από τη ζωή. Θα αναπαύεται πια δίπλα στον πατέρα του. Ο Παντελής Κυριακίδης πάλευε επί 13 χρόνια για ένα θαύμα, όντας καθηλωμένος σε άγρυπνο κώμα. Ήταν 24 Μαϊου του 2009 όταν επιστρέφοντας από ένα τουρνουά του PAOK Academy στην Αθήνα ενεπλάκη σε τροχαίο. Ο μπαμπάς σκοτώθηκε, ο μικρός τραυματίστηκε βαριά. Έκτοτε μάχονταν για τη ζωή του, έχοντας πάντα στο πλευρό του την οικογένεια του και την οικογένειά του ΠΑΟΚ, που πάντα τον στήριζε. Ο δικός μας Παντελής θα κηδευτεί στο χωριό Μάνδαλο, στη Σκύδρα και θα αναπαύεται μαζί με τον πατέρα του. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Από πλευράς του και ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για αυτή την απώλεια που «βύθισε» στο πένθος το σύλλογο: «Από σήμερα, ο μικρός Παντελής, δεν είναι πια κοντά μας, ταξιδεύοντας στη γειτονιά των αγγέλων, όπου θα μπορεί να παρακολουθεί από εκεί τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ, περνώντας στο Πάνθεον των αθάνατων. Καλό σου ταξίδι Παντελή…».

