Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσοι απήγαγαν και άλλον δήμαρχο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει το γεγονός. Εξαντλούνται τα αποθέματα στη Μαριουπολη.

Ένας Ουκρανός δήμαρχος απήχθη σήμερα από Ρώσους στρατιώτες στο νότιο τμήμα της χώρας, δύο ημέρες μετά την απαγωγή ενός άλλου δημάρχου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ζαπορίζια.

Τις απαγωγές καταδίκασε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Σήμερα, 13 Μαρτίου, στις 0830 τοπική ώρα, ο στρατός της Ρωσικής Ομοσπονδίας αιχμαλώτισε τον δήμαρχο της πόλης Ντνιπρορούντνι» Εβγκέν Ματβέγιεφ, έγραψε στο Telegram ο Αλεξάντρε Σταρούκ. Το Ντνιπρορούντνι βρίσκεται στο νότιο τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια.

Την Παρασκευή, ο δήμαρχος της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ απήχθη από Ρώσους, που έχουν καταλάβει αυτήν την πόλη, διότι «αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον εχθρό», σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο και το ουκρανικό κοινοβούλιο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει σθεναρά την απαγωγή των δημάρχων της Μελιτόπολης και του Ντνιπρορούντνι από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Πρόκειται για μια νέα επίθεση εναντίον δημοκρατικών θεσμών στην Ουκρανία και μια απόπειρα να εγκατασταθούν παράνομες εναλλακτικές κυβερνητικές δομές, σε μια κυρίαρχη χώρα», κατήγγειλε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ στο Twitter.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε, επίσης, «με τον πλέον σθεναρό τρόπο τον τυφλό βομβαρδισμό από τη Ρωσία αμάχων στην Ουκρανία, όπως και την απαγωγή από τη Ρωσία των δημάρχων της Μελιτόπολης και του Ντνιπρορούντνι και άλλων Ουκρανών».

«Αυτές οι απαγωγές και άλλες πιέσεις εναντίον των ουκρανικών τοπικών αρχών συνιστούν μια ακόμη κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η στρατιωτική και πολιτική επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας πρέπει να σταματήσει».

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY