Ιράν: Οι “Φρουροί της Επανάστασης” ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο Ιράκ

Η ανακοίνωση με την οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επίθεση στο Ιράκ, που προκάλεσε αναστάτωση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για τη ρίψη πυραύλων στο ιρακινό Κουρδιστάν, επιβεβαιώνοντας πως στοχοθέτησαν ένα ισραηλινό «στρατηγικό κέντρο» και απειλώντας το Ισραήλ για νέα «καταστροφικά» αντίποινα.

«Το "στρατηγικό κέντρο της συνωμοσίας και της ανηθικότητας των σιωνιστών" στοχοθετήθηκε από ισχυρούς προηγμένους πυραύλους του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης», ανέφεραν σε μια ανακοίνωση που δημοσίευσε το Sepah News, ο ιστότοπος των Φρουρών.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι Φρουροί απάντησαν σε «πρόσφατα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος», αναφερόμενοι σε μια ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα στη Συρία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο αξιωματούχων του σώματος αυτού.

Σήμερα το πρωί, οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας επιβεβαίωσαν πως 12 «βαλλιστικοί πύραυλοι», που εκτοξεύτηκαν «εκτός των συνόρων του Ιράκ και πιο συγκεκριμένα από ανατολικά», στοχοθέτησαν το αμερικανικό προξενείο στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας, χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Στη σημερινή ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν το Ισραήλ με «σκληρές, αποφασιστικές και καταστροφικές απαντήσεις στα εγκλήματά του».

Από την πλευρά του, το Παρίσι καταδίκασε «με τη μεγαλύτερη σθεναρότητα» την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, εκτιμώντας πως απειλεί τη σταθερότητα όλης της περιοχής.

Αυτή η επίθεση «απειλεί τη σταθερότητα του Ιράκ και της περιοχής», σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, το οποίο υπενθυμίζει την «προσήλωσή του στην κυριαρχία του Ιράκ, όπως και στη σταθερότητά του και τη σταθερότητα της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν στους κόλπους του».

Επιπλέον, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους απειλεί τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση των συνομιλιών με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

