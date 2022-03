Οικονομία

Σουβλάκι: άνοδος στην τιμή του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την..ανιούσα πήρε η τιμή από το σουβλάκι, με τους ιδιοκτήτες ψητοπωλείων να «μάχονται», ώστε να μην ανέβει κι άλλο.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου και της Αντιγόνης Θάνου

Η ακρίβεια επηρέασε και το αγαπημένο φαγητό των Ελλήνων. Η τιμή στο σουβλάκι έχει άνοδο περίπου 10%, με τους ιδιοκτήτες των ψητοπωλείων να δίνουν μάχη προκειμένου να μην αυξηθεί κι άλλο.

Οι ανατιμήσεις που σημειώνονται στην αγορά, επηρέασαν ακόμα και το φθηνό ελληνικό σνακ δρόμου – το σουβλάκι - , καθώς η τιμή του κρέατος, αλλά και των άλλων συστατικών έχει πια αυξηθεί.

«Πλέον οι αυξήσεις είναι οι υψηλές δεν συζητάμε γι αυτό. Ρωτάμε τον προμηθευτεί, έχει αλεύρι, έχει χοιρινό; Αν πει οκ, η τιμή έρχεται στο τέλος, πάψαμε να διαπραγματευόμαστε γιατί υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προϊόντα», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Δημήτρης Εικοσιδυός, ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης στη Θεσσαλονίκη.

«Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, το ξέφρενο ράλι στην άνοδο των τιμών δεν σταματά μέρα με τη μέρα. Η αύξηση στην ενέργεια είναι 100%, στα κρέατα 30 -40%, ήδη αποφασίσαμε να ανεβάσουμε λίγο την τιμή αλλά δεν περιορίζεται πουθένα», αναφέρει από την πλευρά του ο Κώστας Σταυρόπουλος, επίσης ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης.

Ενδεικτικά στη Θεσσαλονίκη ένα σουβλάκι πίτα με γύρο που κόστιζε μέχρι πρότινος 3.50 ή 3.60 πλέον έχει ανέβει στα 3.80 και στα 3.90. Περίπου στο 10% είναι και η αύξηση στο τεμάχιο το σουβλάκι (καλαμάκι) η τιμή του οποίου κυμαίνεται από το 1.50 έως τα 2.00 ευρώ.

Στην Αθήνα προσπαθούν να διατηρήσουν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Το τυλιχτό με γύρο από 2.50 ευρώ έχει ανέβει στα 2.60.

Η πίεση για τα καταστήματα fast food είναι ισχυρή, με τους ιδιοκτήτες να αδυνατούν όπως λένε να απορροφήσουν τις όποιες ανατιμήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΟΚ: Θρήνος για τον Παντελή που ήταν 13 χρόνια σε κώμα

ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Επεισόδια στην Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μολότοφ στα ΜΑΤ (εικόνες)