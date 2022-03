Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ρωσία: εξουδετερώσαμε ξένους μισθοφόρους

Οι Ρώσοι επιβεβαιώνουν επίθεση στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε "ξένους μισθοφόρους" κατά τη διάρκεια πληγμάτων σήμερα κατά "της τοποθεσίας Σταρίτσι και της στρατιωτικής βάσης στο Γιαβορίβ" στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

"Συνεπεία αυτού του πλήγματος, έως 180 ξένοι μισθοφόροι και σημαντική ποσότητα ξένων όπλων εξουδετερώθηκαν", δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας 'Ιγκορ Κονατσένκοφ, χωρίς ο αριθμός αυτός να μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή, από το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τα πυρά κατέστρεψαν ένα κέντρο εκπαίδευσης για ξένους μαχητές, καθώς και έναν χώρο αποθήκευσης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού που παραδόθηκαν στην Ουκρανία.

Αυτά τα πλήγματα είναι το έργο "όπλων μεγάλης εμβέλειας υψηλής ακρίβειας" πρόσθεσε ο 'Ιγκορ Κονατσένκοφ, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

"Η εξουδετέρωση ξένων μισθοφόρων που φτάνουν στην Ουκρανία θα συνεχιστεί", πρόσθεσε.

