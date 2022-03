Αθλητικά

Άρης: Με θεαματική εμφάνιση “ισοπέδωσε” την ΑΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης "καθάρισε" το ματς απέναντι στην ΑΕΚ στην τέταρτη περίοδο.

Πατώντας... γκάζι στην τέταρτη περίοδο, ο Αρης επικράτησε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για τη 17η αγωνιστική της Basket League, επί της ΑΕΚ, με 91-73. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 6η νίκη στο «σπίτι» του για τη σεζόν και τον έβαλε σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, μετά το «στραβοπάτημα» που έκανε την περασμένη εβδομάδα, στη Ρόδο, με αντίπαλο τον Κολοσσό. Η ήττα αποτέλεσε την 9 μακριά από την έδρα της για την ΑΕΚ.

Κορυφαίοι για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είχαν την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ήταν οι Άντονι Κάουαν (21π., 6 ασ., 2 κλ.), Όμηρος Νετζήπογλου (16π., 8 ριμπ., 3 ασ., 2κλ., 1 κοψ), Σακούρ Τζούστον (15π., 12 ριμπ. , 3 ασ.).

Πάλεψαν περισσότερο για την Ένωση ο Αντριου Ράουτινς (18π., 4 ριμπ.), Νίκος Παππάς (17π., 4 ριμπ., 3 ασ., 2κλ.).

Στο τελευταίο λεπτό του ματς αμφότεροι οι προπονητές των ομάδων έδωσαν χρόνο συμμετοχής στους νεαρότερους καλαθοσφαιριστές που είχαν στη διάθεσή τους.

Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΑΕΚ αποτελούμενη από τον αρχηγό της Ένωσης, Δημήτρη Μαυροειδή και τους Γιώργο Χήνα (γενικός διευθυντής), Γιώργο Νικολάου (διευθυντής επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.), μερικές ώρες πριν το τζάμπολ στο παιχνίδι στο Αλεξάνδρειο, βρέθηκαν στο χώρο που δολοφονήθηκε προ εβδομάδων ο 19χρονος φίλαθλος του Άρη, Άλκης Καμπανός και τίμησαν τη μνήμη του καταθέτοντας άνθη και μια φανέλα της ΑΕΚ με το όνομά του.

Τα δεκάλεπτα: 22-30, 44-41, 62-59, 91-73

Επενδύοντας στην αποτελεσματικότητα της από τα 6.75 (5/10 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο), με εκτελεστές τους Παππά, Φλιώνη, Ράουτινς , η ΑΕΚ - μετά το αρχικό 7-0 του Αρη- βρέθηκε στο +9 στο 9’ (19-28).

Οι Θεσσαλονικείς «απάντησαν» αποφασιστικά, εκμεταλλευόμενοι την επιθετική δυστοκία της ένωσης στο δεύτερο δεκάλεπτο (σ.σ. σκόραρε για πρώτη φορά στο 15’) και με επιμέρους 15-2 πήραν εκ νέου τα ηνία στο σκορ στο 14’(34-30). Ο Νετζήπογλου, ευστοχώντας σε διαδοχικά τρίποντα και ο\ι Χάνλαν, Τζούστον, βάζοντας με άνεση την μπάλα στο καλάθι, αποτέλεσαν τους κινητήριους, σε αυτό το διάστημα, για το σύνολο του Γιάννη Καστρίτη.

Στο 17’ η απόσταση για τους γηπεδούχους «ανέβηκε» στο +9 (42-33), διαφορά που «έπεσε» ελάχιστα πριν φύγουν οι ομάδες για τα αποδυτήρια (44-41), με την ΑΕΚ να βρίσκει λύσεις αμυντικά από τη (διαρκή) ζώνη που εφάρμοσε στο ματς και τους Μαυροειδή, Ράουτινς, Φλιώνη να σκοράρουν.

Η εκτελεστική δεινότητα των Κάουαν, Νετζήπογλου έστειλε τον Αρη ξανά στο +9 στο 21’ (50-41). Απόσταση που ήταν στο ίδιο επίπεδο στο 25’ (56-47) και πήγε στο +17 στο 33’ (76-59), θεμελιώνοντας, ουσιαστικά, τη νίκη για τους Θεσσαλονικείς. Στο 36’ η διαφορά για τους γηπεδούχους έπιασε τη μέγιστη τιμή, το +23 (85-62).

Διαιτητές: Φούφης, Ζαχαρής, Μαλαμάς

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Κάουαν 21 (4), Καμάρας, Νετζήπογλου 16 (3), Χάνλαν 14 (2), Κώττας 6, Τζούστον 15 (1), Χαβαλές, Σιδηροηλίας, Πουλιανίτης 6 (2), Πετανίδης, Λόκετ 13 (1), Γεροκώστας

ΑΕΚ (Στέφανος Δέδας): Κολόμ 5 (1), Φλιώνης 8 (1), Ράουτινς 18 (4), Μαυροειδής 8, Χάμερ 10, Πετρόπουλος 3 (1), Φιλιππάκος 4, Παππάς 17 (4), Καρλής, Κουζέλογλου

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Νίκος Αϊβαλής

Τουρκία: Ο χιονοπόλεμος κατέληξε σε... ένοπλη συμπλοκή

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ρωσία: εξουδετερώσαμε ξένους μισθοφόρους