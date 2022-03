Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επισκέφτηκε τραυματίες στρατιώτες σε νοσοκομείο (βίντεο)

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλά με τραυματίες και τους γιατρούς σε νοσοκομείο του Κιέβου.

Με το πολεμικό κλίμα στην Ουκρανία να εντείνεται ολοένα και περισσότερο και τους Ρώσους να πολιορκούν στενά το Κίεβο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφτηκε ένα νοσοκομείο με τραυματίες στρατιώτες.

Πιο συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο που μοιράστηκε η Ουκρανική προεδρία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται να πάει με τα πόδια στο νοσοκομείο για να συνομιλήσει με τους στρατιώτες.

Ακόμη, φωτογραφήθηκε μαζί τους ενώ τους έδωσε και βραβεία. Έπειτα, συνομίλησε και με τους γιατρούς κατά την πολύωρη επίσκεψή του στο νοσοκομείο.

