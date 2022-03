Κόσμος

Ουκρανία – έκκληση από τους Έλληνες της Μαριούπολης για ανθρωπιστικό διάδρομο

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας Αλεξάνδρα Προτσένκο απευθύνει έκκληση για τη διάσωση των Ελλήνων από τη Μαριούπολη.

Αγωνιώδη έκκληση προς τους ανά τον πλανήτη Έλληνες να κινητοποιηθούν ώστε να αποτραπεί ο επαπειλούμενός αφανισμός της ελληνικής ομογένειας στην Ουκρανία, απηύθυνε, μέσα από υπόγειο καταφύγιο της βομβαρδιζόμενης από τα ρωσικά στρατεύματα Μαριούπολης, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας Αλεξάνδρα Προτσένκο.

Σε μια φορτισμένη συναισθηματικά επιστολή προς τους Έλληνες και την παγκόσμια κοινότητα, αφού καταγγέλλει «τη γενοκτονία του ουκρανικού λαού και των Ελλήνων της Ουκρανίας από τη ρωσική ομοσπονδία» και παραθέτει πλήθος συγκεκριμένων στοιχείων για δολοφονίες ομογενών και καταστροφές σε ελληνικά χωριά, ζητάει από την παγκόσμια κοινότητα και τους Έλληνες όλου του κόσμου, να πιέσουν για τη διοργάνωση ενός «πράσινου διαδρόμου» για την εκκένωση των Ελλήνων από οικισμούς «που περικυκλώνονται από τον εχθρό και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, συμπατριώτες», γράφει η Προτσένκο και συνεχίζει:

«Απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες του κόσμου, αλλά κυρίως στους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα για να μάθετε την αλήθεια από μια άμεση πηγή.

Όχι όμως την αλήθεια που ακούτε από τη ρωσική προπαγάνδα που έχει τόσο ευγενείς προθέσεις, που κρύβονται πίσω από το όνομα του "απελευθερωτικού κινήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας", αλλά την αλήθεια ως έχει, δηλαδή τη γενοκτονία του ουκρανικού λαού, τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ουκρανίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους λοιπόν- πρόκειται για απροκάλυπτη και φανερή τρομοκρατία.

Σήμερα η Ουκρανία και οι Έλληνες της Ουκρανίας περνούν πολύ δύσκολες στιγμές. Η ένοπλη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία ξεκίνησε το 2014 και κλιμακώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, απειλεί τη μοναδική κουλτούρα των Ελλήνων της Αζοφικής και τις γλώσσες των ουρούμ και των ρουμέϊ.

Στην περιφέρεια του Ντόνετσκ ζουν 77,5 χιλιάδες Έλληνες ομογενείς (ρουμέϊ και ουρούμ).





Ως αποτέλεσμα των εχθροπραξιών και της προσωρινής κατοχής ορισμένων εδαφών στις περιφέρειες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ από το 2014, οι 13 οικισμοί της περιφέρειας του Ντόνετσκ που ιδρύθηκαν και κατοικούνται από Έλληνες της Αζοφικής βρέθηκαν υπό την κατοχική διοίκηση: Σταρομπέσεβε, Ροζντόλνε, Στίλα, Σταρολάσπα, Νοβολάσπα και άλλοι. Μετά την έναρξη της μεγάλης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν γύρω από την ελληνική πρωτεύουσα των Ελλήνων της Αζοφικής, τη Μαριούπολη, καθώς και στη Βολνοβάχα, την κωμόπολη Σαρτανά, τα χωριά Μπουγάς, Γρανίτνε, Σταρογνάτιβκα, Τσερμαλίκ, Σταρομλίνιβκα. Επί του παρόντος, αυτοί οι οικισμοί, όπου ζουν περισσότεροι από 15.000 Έλληνες ομογενείς, είναι περικυκλωμένοι από τον εχθρό χωρίς δυνατότητα εκκένωσης.

Η Μαριούπολη βιώνει μια ανθρωπιστική καταστροφή εδώ και μια εβδομάδα. Η πόλη περιβάλλεται από ρωσικά στρατεύματα χωρίς νερό, ηλεκτρισμό, θέρμανση ή επικοινωνίες. Οι προσπάθειες εκκένωσης αμάχων, καθώς και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, ματαιώθηκαν από τη ρωσική πλευρά. Στις 8 Μαρτίου, βρέθηκε ένα εξάχρονο κορίτσι, το οποίο, σε αντίθεση με τη μητέρα του, επέζησε από τον βομβαρδισμό του σπιτιού του από τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά πέθανε από αφυδάτωση κάτω από τα ερείπια ενός σπιτιού. Στις 9 Μαρτίου, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν ένα μαιευτήριο και ένα νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη, σκοτώνοντας 17 άτομα, ενώ οι πληροφορίες για τα θύματα εξακολουθούν να διευκρινίζονται. Αυτά είναι μόνο τα τελευταία παραδείγματα της ανθρωπιστικής καταστροφής που έχει κατακλύσει τη Μαριούπολη και τους κατοίκους της, των διαφορετικών εθνοτικών ταυτοτήτων, και καταστρέφει τον μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό ρόλο της πόλης στη διατήρηση του πολιτισμού των Ελλήνων της Αζοφικής.

Η κωμόπολη Σαρτάνα, όπου ζουν περισσότεροι από 10.000 Έλληνες Ρουμέϊ, ένα κορυφαίο κέντρο ρουμέιας γλώσσας με ένα μοναδικό μουσείο ελληνικής ιστορίας και εθνογραφίας στην περιοχή του Αζόφ, έχει πληγεί σκληρά από τις ρωσικές δυνάμεις, ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολίτες και να καταστραφεί ένα νοσοκομείο και το 90% της κατοικημένης περιοχής. Οι ντόπιοι ξύπνησαν στις 3:30 π.μ. στις 27 Φεβρουαρίου 2022 από ισχυρές επιθέσεις πυραύλων. Μέσα σε μια ώρα εκτοξεύτηκαν 8 ρουκέτες από τον επιτιθέμενο. Οι ντόπιοι έτρεξαν έξω από τα σπίτια τους με εσώρουχα και πιτζάμες - και προσπάθησαν να κρυφτούν στα υπόγεια. Όσοι διακινδύνευσαν να οδηγήσουν στο χωράφι ανατινάχτηκαν από ναρκοπέδιο. Η επικεφαλής του Συλλόγου Ελλήνων της Σαρτανά, Ναταλία Παπακίτσα, μετέφερε, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά στη Μαριούπολη με 2 λεωφορεία. Αλλά προς το παρόν, ούτε αυτοί ούτε άλλοι κάτοικοι της Μαριούπολης δεν είναι σε θέση να απομακρυνθούν από την πόλη. Διευκρινίζονται πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.

Η κωμόπολη Βολνοβάχα με πληθυσμό πάνω από 21.000 κατοίκους (15.000 από τους οποίους είναι Έλληνες Ρουμέϊ) καταστράφηκε κατά 95%. Περισσότερα από 505 άτομα (γυναίκες, παιδιά, συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία) απομακρύνθηκαν: στις 05.03 - 244 άτομα, στις 06.03 - 261 άτομα.

Το χωριό Γρανίτνε, όπου ζουν περισσότεροι από 3.600 Έλληνες Ουρούμ, έχει καταστραφεί κατά 95%. Το χωριό Μπούγκας (1.400 Έλληνες Ρουμέϊ) καταστράφηκε κατά 70%. Το χωριό Τσερμαλίκ (1.900 Έλληνες Ουρούμ) καταστράφηκε κατά 70%. Το χωριό Σταρογνάτιβκα (2.100 εθνικοί Έλληνες: Ουρούμ, Ρουμέϊ) καταστράφηκε κατά 60%. Το χωριό Σταρομλίνιβκα (2.400 Έλληνες Ουρούμ) καταστράφηκε κατά 90%. Δεν είναι δυνατή η εκκένωση των κατοίκων της περιοχής, καθώς αυτοί οι οικισμοί είναι περικυκλωμένοι από τον εχθρό και υπόκεινται σε συνεχείς βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η ρωσική πλευρά δεν διαπραγματεύεται "πράσινο διάδρομο" (για την εκκένωση των κατοίκων και την οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας).

Η ένοπλη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία ξεκίνησε με την προσωρινή κατάληψη της χερσονήσου της Κριμαίας στις 20 Φεβρουαρίου 2014 και ορισμένων εδαφών στις περιφέρειες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ και κλιμακώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, μπορεί να οδηγήσει στη φυσική καταστροφή των Ελλήνων της Αζοφικής, άρα και του μοναδικού πολιτισμού με τις δικές τους γλώσσες.

Παρακαλούμε και απευθύνουμε έκκληση σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα, σε όλους τους Έλληνες του κόσμου να αντιδράσουν. Ζητάμε τη βοήθειά Σας για τη διοργάνωση ενός "πράσινου διαδρόμου" για την εκκένωση των Ελλήνων από οικισμούς που περικυκλώνονται από τον εχθρό και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πιστεύουμε ότι η υποστήριξή Σας θα βοηθήσει να σωθούν οι Έλληνες της Ουκρανίας και οι Ουκρανοί που περικυκλώνονται από τον εχθρό, θα μας δώσουν όλη τη δύναμη να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τη νίκη.

Ζήτω η Ουκρανία!

Ζήτω η Ελλάδα!

Με εκτίμηση,

Οι Έλληνες της Ουκρανίας».

