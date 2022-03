Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πόσες ημέρες θα είναι σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης στην Πιερία, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Συγκεκριμένα, από την Δευτέρα, στις 7 το πρωί έως την Παρασκευή, 18 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από τον Βόρειο Ανισόπεδο Κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο), έως τον Νότιο Ανισόπεδο Κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο).

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτική διαδρομή μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Κατερίνης – Θεσσαλονίκης. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γουίλιαμ Χερτ

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός στην Σουμάτρα

Καιρός: βοριάδες και παγετός την Δευτέρα