Παναθηναϊκός - Περιστέρι: άνετη νίκη για τους “πράσινους”

Το "τριφύλλι" έδειξε από την αρχή την υπεροχή του με τον Νταρίλ Μέικον να 'εχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Παναθηναϊκός, κατάφερε από πολύ νωρίς να "καθαρίσει" το παιχνίδι καθώς σε όλη τη διάρκεια, είχε ένα άνετο προβάδισμα απέναντι στο Περιστέρι.

Πρωταγωνιστές ήταν οι Οκάρο Γουάιτ, Νταρίλ Μέικον και Γιώργος Παπαγιάννης που δεν έδωσαν κανένα περιθώριο "ανάσας" στους φιλοξενούμενους.

Ο πλέι μέικερ των πρασίνων, Νταρίλ Μέικον, τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ διψήφιος με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν και ο Λευτέρης Μποχωρίδης, που επανήλθε δριμύτερος μετά από τραυματισμό που είχε.

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 40-23, 58-43, 75-57

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 8-0, χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα του Ουάιτ και έκτοτε το Περιστέρι κηνυγούσε, αν και μείωσε ακόμη και στον πόντο, 14-13, με πέντε πόντους του Γκρέι στο επιμέρους σκορ 6-13 υπέρ των «κυανοκίτρινων». Όμως, με «πύργο» τον Παπαγιάννη, οι «πράσινοι» ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στα ριμπάουντ (16-9 στην 1η περίοδο). Οι φιλοξενούμενοι, μη μπορώντας να μπουν στη ρακέτα επιχειρούσαν σουτ τριών πόντων, έχοντας 1/9 μετά από 10 λεπτά παιχνιδιού. Με τον Ουάιτ να μετρά 8 πόντους και τον Παπαγιάννη 6, ο Παναθηναϊκός απάντησε με σερί 6-0, για το 20-13 του πρώτου δεκαλέπτου. Οι «πράσινοι» πίεσαν στην άμυνα στη 2η περίοδο και με σταθερά καλούς τους Οκάρο Ουάιτ και Γιώργο Παπαγιάννη διεύρυναν γρήγορα τη διαφορά σε διψήφια τιμή. Ο Μέικον είχε επίσης προσφορά στο σκοράρισμα, με το Περιστέρι να αδυνατεί ν' ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου. Με επιμέρους σκορ 19-4, οι «πράσινοι» ξέφυγαν με 39-17, για να προηγηθούν με +17 (40-23) στο ημίχρονο. Λίγο πριν το φινάλε του ά μέρους και συγκεκριμένα στα τελευταία 27΄΄, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Πρίφτης έριξε στο παρκέ τον Εμμανουήλ Δήμου, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ανδρικής ομάδας των «πρασίνων». Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός, αφού είχε ήδη βάλει τις βάσεις για τη νίκη του, δεν είχε πλέον λόγο να συνεχίσει με... φουλ τις μηχανές και απλώς διατήρησε μια διαφοράς ασφαλείας έως να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα με 75-57.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Τζιοπάνος, Μηλαπίδης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Μέικον 16 (1), Παπαγιάννης 14, Κασελάκης 7, Ουάιτ 17 (3), Νέντοβιτς 7 (1), Δήμου, Μποχωρίδης 11 (1), Αβδάλας, Χουγκάζ 2, Έβανς 1

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μίλαν Τόμιτς): Μωραϊτης 11 (1), Χρυσικόπουλος 9, Κατσίβελης 8 (2), Μπράουν 1, Γκρέι 10 (2), Κόζι 4 (1), Πέτεγουεϊ 3 (1), Γκιέλο 5 (1), Χρηστίδης, Αγκμπελέσε 6

