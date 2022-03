Αθλητικά

Πυγμαχία: Η Ελλάδα “υιοθέτησε ορφανό” Ουκρανό αθλητή κι “ανοίγει την αγκαλιά της” (βίντεο)

Ένας νεαρός αθλητής από την Ουκρανία ταξίδεψε για τους αγώνες το, αλλά χωρίς προπονητή δεν κατάφερε να αγωνιστεί. Η Ελλάδα ήταν εκεί.

Ο 17χρονος Σαπίζακ Ολέχ, αθλητής της Ουκρανίας χαμογελά και ευχαριστεί την Ελλάδα. Μόλις έχει καταφέρει να διακριθεί στην 8άδα στο τουρνουά πυγμαχίας νεών που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Μαυροβούνιο. Κατάφερε να φτάσει μόνος έως εκεί, χωρίς τον προπονητή του όμως, ο οποίος εγκλωβίστηκε στην εμπόλεμη Ουκρανία. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήματος όμως, δεν επιτρεπόταν να λάβει μέρος χωρίς προπονητή, έτσι ζήτησε συνδρομή από την Ελλάδα, που τον «υιοθέτησε».

«Βρέθηκε στην διοργάνωση φοβισμένος, πολύ στεναχωρημένος, μαζεμένος. Έτσι, διστακτικά, ζήτησε συνδρομή γιατί ήταν μόνος του και ήθελε μια υποστήριξη την ώρα που αγωνίζεται, για να νιώθει κάποιος τον στηρίζει, τον συμβουλεύει, τον προστατεύει. Κάναμε το αυτονόητο, η Ελλάδα άνοιξε την αγκαλιά της», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.

Η Εθνική μας ομάδα υιοθέτησε τον νεαρό αθλητή, αλλά δεν ήταν μια εύκολη απόφαση καθώς ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας πυγμαχίας από τον οποίο πέρασε το αίτημα είναι Ρώσος και όλοι φοβήθηκαν πιθανές επιπτώσεις σε βάρος της ελληνικής ομάδας!

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση, γιατί ήταν Ρώσος, ίσως άλλος να μην το έκανε γιατί θα σκεφτόταν επιπτώσεις. Εμείς όμως χωρίς δεύτερη σκέψη δεχτήκαμε», είπε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, Χάρης Μαριόλης.

Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργείου αθλητισμού, όποιος άλλος αθλητής από την Ουκρανία ζητήσει στήριξη ή φιλοξενία η χώρας έχει αγκαλιά ανοιχτή!

