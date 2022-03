Κορονοϊός: Θετικός ο Μπαράκ Ομπάμα

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ βγήκε θετικός στον κορονοϊό.

Θετικός στον κορονοϊό βγήκε ο Μπαράκ Ομπάμα, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

«Βγήκα θετικός στον κορονοϊό. Έχω μόνο λίγο άγριο λαιμό εδώ και καμία- δυο μέρες, αλλά κατά τ’άλλα είμαι καλά.

Η Μισέλ κι εγώ είμαστε ευγνώμονες που έχουμε κάνει το εμβόλιο και την ενισχυτική δόση. Εκείνη βγήκε αρνητική,

Είναι μια υπενθύμιση να εμβολιαστείτε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, έστω κι αν τα κρούσματα μειώνονται», έγραψε σε ανάρτησή του ο Μπαράκ Ομπάμα.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.