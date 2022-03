Κόσμος

Ενεργειακή κρίση – Γερμανία: Έκπτωση στη βενζίνη

Τα μέτρα που εξετάζει η γερμανική κυβέρνηση για την ενίσχυση των καταναλωτών.

Μέτρα με στόχο τον περιορισμό της τιμής της βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο θα λάβει τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες της BILD.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ σχεδιάζει άμεση έκπτωση για τους οδηγούς στο ταμείο του πρατηρίου και κατόπιν επιστροφή του ποσού στον βενζινοπώλη, με την κατάθεση των σχετικών παραστατικών. Το ύψος της έκπτωσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά αναμένεται να κυμαίνεται γύρω στα 20 λεπτά το λίτρο.

Αυτές τις μέρες στη Γερμανία η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ/λίτρο, ενώ σε κάποιες περιοχές βρίσκεται ακόμη και πάνω από τα 2,30 ευρώ.

Χθες στην Κολωνία διαδήλωσαν οι ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων, διαμαρτυρόμενοι για το ύψος-ρεκόρ του πετρελαίου κίνησης.

Ο κ. Λίντνερ είχε πάντως απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης για επιβολή πλαφόν στην τιμή των καυσίμων, σημειώνοντας δηκτικά ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) «θα πρέπει να μας εξηγήσει και τι θα κοπεί από τον προϋπολογισμό» προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά.

