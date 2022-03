Πόλεμος στην Ουκρανία: το viral βίντεο με τον Πύργο του Άιφελ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο βίντεο που έφτιαξε το Ουκρανικό κοινοβούλιο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται να βομβαρδίζεται ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι.

Πηγή εικόνας: Twitter / Verkhovna Rada of Ukraine

Το συγκεκριμένο βίντεο, είναι μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους ωομβαρδισμούς που δέχεται η Ουκρανία, εν μέσω πολέμου, μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Έτσι, το Ουκρανικό κοινοβούλιο, μοιράστηκε ένα ανατριχιαστικό βίντεο, που δείχνει την "Πόλη του Φωτός" να δέχεται επίθεση.

Το βίντεο ξεκινά με μία τουρίστρια να φωτογραφίζεται στον Πύργο του Άιφελ όταν ξαφνικά η πόλη δέχεται βομβαρδισμούς. Το νόημα που θέλουν να περάσουν οι Ουκρανοί είναι πως εάν επικρατήσει ο Πούτιν, τότε ανοίγει ο δρόμος για να επιτεθεί και σε άλλες περιοχές.

Χαρακτηριστικά, γράφει το κοινοβούλιο: «Ο διάσημος πύργος του Άιφελ ή η Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο θα μείνουν όρθια στους συνεχείς βομβαρδισμούς των Ρώσων; Πιστεύετε ότι δεν σας αφορά; Σήμερα είναι η Ουκρανία, αύριο μπορεί να είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Η Ρωσία δεν σταματά με τίποτα».

Και κλείνει με μία φράση του υκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.: «Αν πέσουμε εμείς, θα πέσετε κι εσείς».

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q