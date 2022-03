Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Νίκη στις... καθυστερήσεις κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα

Το "χρυσό γκολ" για τον Δικέφαλο του Βορρά, μπήκε στις καθυστερήσιεις του αγώνα με τον ΠΑΣ Γιαννινα.

Μπορεί ο ΠΑΣ Γιάννινα, να ήταν έτοιμος να .. κ΄ποψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, στην πρεμιέρα των play off της Superleague, αλλά ο “δικέφαλος του Βορρά” κατάφερε να πάρει τη νίκη με το γκολ του Άκπομ (1-0) στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από σέντρα του Ζαμπά.

Με τη νίκη αυτή επί του ΠΑΣ Γιάννινα (1-0), ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 56 βαθμούς, κράτησε σταθερή τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό (68 β.) και είδε να μεγαλώνει η διαφορά από την ΑΕΚ (46 β.).

