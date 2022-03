Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ρωσία: συλλήψεις εκατοντάδων διαδηλωτών (εικόνες)

Κύμα αντιδράσεων σε δεκάδες πόλεις της Ρωσίας, ενάντια στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

(Πηγή εικόνας: Twitter / activatica)

Πάνω από οκτακόσιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες Κυριακή στη Ρωσία, όπου καταγράφηκε κύμα κινητοποιήσεων εναντίον του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με ακτιβιστές.

A protester in the Urals city of Yekaterinburg was shown being beaten on the ground by police in riot gear as more than 4,300 people were detained in Russia-wide demonstrations against President Vladimir Putin's invasion of Ukraine https://t.co/OwMmBFeeRA pic.twitter.com/E5ocEeek7c — Reuters (@Reuters) March 6, 2022

Russian police detaining antiwar protester. Let's hope the Russian people start swarming these thugs, soon.



When Putin falls, these cops better hide.#Ukraine ??????#StandWithUkraine? #PutinWarCrimes ?? pic.twitter.com/p1YqttTBwB — Jeffrey ? (@LiftForever67) March 6, 2022

In #StPetersburg, #Russia, it takes seven policemen to detain a single anti-war protester:



pic.twitter.com/2025Cqt2HC — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 13, 2022

Russian police in Novgorod arrested a protester for protesting with a blank white paper.#Russia #UkraineWar #Ukraine

pic.twitter.com/DJhmcLtQSi — Ukraine now (@Ukrainenowi) March 13, 2022

Διαδηλώσεις έγιναν σε τουλάχιστον 35 πόλεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας χθες, σύμφωνα με τον ιστότοπο OVD-Info.

Το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών από την πλευρά του επιβεβαίωσε κάπου 300 συλλήψεις σε κινητοποίηση που έγινε χωρίς την άδεια των αρχών στην πρωτεύουσα Μόσχα.

Κατά τους υπολογισμούς του OVD-Info, από την 24η Φεβρουαρίου ως αυτό το στάδιο έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 14.100 πολίτες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου στην Ουκρανία.

