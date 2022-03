Κόσμος

Εξοπλισμοί: Η Γερμανία αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado

Η στροφή της Γερμανίας σε μαζική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, φαίνεται πως θα ξεκινήσει από την αγορά των αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας έχει την πρόθεση να εξοπλίσει την Πολεμική Αεροπορία της χώρας με αμερικανικής κατασκευής μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35, δήλωσαν σήμερα πηγές προσκείμενες σε αυτήν στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Το αεροσκάφος της Lockheed Martin, με τεχνολογία που το καθιστά ως έναν βαθμό αόρατο για τα ραντάρ, θα αγοραστεί για να αντικατασταθεί ο στόλος των Tornado, που είχε τεθεί σε υπηρεσία πριν από 40 και πλέον χρόνια, εξήγησαν οι πηγές.

Σύμφωνα με τις πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου, το Βερολίνο σκοπεύει να αγοράσει περίπου 35 τέτοια μαχητικά.

Τον περασμένο μήνα, ο σοσιαλδημοκράτης Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε μαζική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της χώρας του, που διαβεβαίωσε ότι θα ξεπεράσουν το 2% του ΑΕΠ, το ποσοστό που αξίωνε το NATO αλλά για χρόνια το Βερολίνο επέλεγε να μην ξοδεύει, καθώς η σύρραξη στην Ουκρανία ανάγκασε τη Γερμανία να αναθεωρήσει την εξωτερική και την αμυντική της πολιτική.

