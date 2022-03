Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: Έριξε “ντόρτια” και πάει για Πόλη και clasico

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Καταλανοί δείχνουν ότι άφησαν οριστικά πίσω την προβληματική τους εκκίνηση στη σεζόν και διασφαλίζουν την τετράδα και την έξοδο στο επόμενο champions league.

Μία εβδομάδα πριν το Clasico (20/03) με την Ρεάλ Μαδρίτης και τρεις ημέρες μετά το 0-0 με την Γαλατασαράι στο Europa League, η Μπαρτσελόνα έκανε προπόνηση με την Οσασούνα στο "Καμπ Νόου" (4-0), έφτασε τις 5 νίκες στα 6 τελευταία ματς που έδωσε σε όλες τις διοργανώσεις και διατήρησε το προβάδισμα για την 4η θέση (έχει και ματς λιγότερο) έναντι των υπολοίπων διεκδικητών της (Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπέτις).

Η "σεμνή τελετή" στην Βαρκελώνη είχε τελειώσει πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου, με την ομάδα του Τσάβι να προηγείται με 3-0 χάρις στα δύο γκολ του Τόρες κι αυτό του Ομπαμεγιάνγκ στο 27΄.

Όπως ήταν επόμενο στη συνέχεια οι "μπλαουγκράνα" "κατέβασαν ταχύτητα", έτσι ώστε να κρατήσει δυνάμεις ενόψει της ρεβάνς της Κωνσταντινούπολης στις 17/03, όπου θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στους "8" του Europa League. Ωστόσο, κατάφεραν να πετύχουν και τέταρτο γκολ με τον Πούιγ στο 75΄, δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γουίλιαμ Χερτ

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός στην Σουμάτρα

Γερμανία – Εξοπλισμοί: Αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado