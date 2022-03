Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: 8 στους 10 θα πληρώσουν μειωμένο φόρο

Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον φόρο ακινήτων. Από τον Μάιο και σε 10 δόσεις θα γίνει η πληρωμή.

Στη Βουλή κατατίθεται εντός της ημέρας το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο φόρο ακινήτων, τον ΕΝΦΙΑ ο οποίος από φέτος θα είναι μειωμένος κατά 350 εκατ. ευρώ. Αμέσως μετά ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και διευκρινιστικών εγκυκλίων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και τα νέα εκκαθαριστικά να είναι έτοιμα μετά το Πάσχα. Φέτος ο συγκεκριμένος φόρος θα καταβληθεί σε 10 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να πληρώνεται στο τέλος Μάϊου και η τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου 2023.

O υπολογισμός του νέου ΕΝΦΙΑ θα γίνει με βάση τα ακίνητα που είχαν στη διάθεση τους περισσότεροι από 6 εκατ. ιδιοκτήτες τον Ιανουάριο του 2022 και τις νέες αντικειμενικές αξίες που τέθηκαν σε εφαρμογή από το νέο έτος. Με βάση και τις αλλαγές που έχουν ανακοινωθεί περισσότεροι από 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, περίπου 900.000 ιδιοκτήτες θα πληρώσουν το ίδιο ποσό, ενώ μόλις το 6% των ιδιοκτητών θα κληθούν να καταβάλλουν αυξημένο φόρο.

Οκτώ στους δέκα ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ. Από αυτούς 2.200.000 θα δουν μείωση άνω του 20% και 900.000 θα δουν μείωση πάνω από 30%.

Περίπου 880.000 ιδιοκτήτες θα πληρώσουν το ίδιο ποσό με το 2021.

Αυξημένο φόρο θα πληρώσει το 6% των ιδιοκτητών, δηλαδή περίπου 380.000. Πρόκειται για περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται είτε σε περιοχές με μεγάλη αύξηση των τιμών ζώνης είτε σε περιοχές που εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και των οποίων η φορολογία ήταν πολύ χαμηλή έως τώρα.

Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα καταργείται και επιβάλλεται πλέον ένας φόρος στην αξία που έχει κάθε ακίνητο. Στην περίπτωση που η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, τότε ο φόρος που θα προκύπτει με βάση την κλίμακα του κύριου φόρου θα προσαυξάνεται με συγκεκριμένους συντελεστές. Η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να ξεφουσκώνει τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες ιδιοκτήτες, αλλά πολλοί θα δουν το ποσό του φόρου να εκτοξεύεται στα ύψη.

Μειώνονται οι συντελεστές του κύριου φόρου και ενοποιούνται κλιμάκια, για μικρές και μεσαίες τιμές ζώνης στα κτίσματα. Παράλληλα, μειώνονται οι συντελεστές σε όλα τα κλιμάκια υπολογισμού φόρου των οικοπέδων. Οι αλλαγές αυτές αφορούν και τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.

Μειώνονται οι συντελεστές του βασικού φόρου οικοπέδων, έτσι ώστε το 91% των παλαιών ζωνών να έχει μείωση, το 7% να μείνει σταθερό και μόλις το 2% να δει αύξηση. Η βεβαίωση επί του βασικού φόρου οικοπέδων μειώνεται, πλέον, μεσο-σταθμικά περίπου κατά 50%.

Η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 30% θα καλύπτει περιουσία έως τις 100.000 ευρώ, από 60.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Για περιουσία από 101.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ το ποσοστό της έκπτωσης διαμορφώνεται στο 25% από 20% ενώ διατηρούνται τα ποσοστά έκπτωσης 50% και 100% για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ο υπολογισμός των εκπτώσεων θα γίνει με βάση τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020 και δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις του 2021.

Με σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο οι φορολογούμενοι-ιδιοκτήτες θα έχουν περιθώριο λίγων ημερών, δηλαδή έως τις 31 Μαρτίου για να προχωρήσουν σε διόρθωση λαθών και παραλείψεων στην περιουσιακή τους κατάσταση στο Ε9 αλλά και για να δηλώσουν τα ακίνητα που απέκτησαν το 2021.

Υπενθυμίζεται ότι ο φετινός ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθεί εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2,23 δισ. ευρώ από 2,5 δισ. ευρώ το 2021.

