Ουκρανία – Κίεβο: φονικός βομβαρδισμός σπιτιών (βίντεο)

Το πολυώροφο κτήριο χτυπήθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του νέου γύρου διαπραγματεύσεων ανάμεσε στις ομάδες της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Φονικό ήταν το πλήγμα με οβίδα σε πολυώροφο κτήριο κατοικιών στο Κίεβο, σήμερα το πρωί, όπως μετέδωσε η κρατική ουκρανική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών Αντόν Γκερασένκο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Firefighters rescuing people from the apartment building in Kyiv, badly damaged by Russian shelling on the morning of March 14.



Video by the State Emergency Service. pic.twitter.com/kiqlSX3Tjo — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

Σε ακόμη 9 ενοίκους του εννιαώροφου κτηρίου, παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

Τα συνεργεία διάσωσης που έσπευσαν στην περιοχή διέσωσαν 15 άτομα και εκκένωσαν το κτήριο από συνολικά 63 ενοίκους, σύμφωνα με τις ουκρανικές αναφορές.

????, ??????????? ?????.

?????? ?? 07:40 ? ???’?????????????? ????????? ??????? ???????? ???? 2 ???????? ????, 3 ????? ???????????????, 9 ?????? ???????? ?????? ?? ?????.

???????????? ???? ????????? 15 ???? ?? ??????????? 63 ?????, ?????? ????????.

? 07:58 ?????? ???????????. pic.twitter.com/HRe3l8umtN — ????Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 14, 2022

Το χτύπημα του κτηρίου με οβίδα, στην περιοχή Ομπολόν της ουκρανικής πρωτεύουσας, έγινε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Επίσης, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, βομβαρδίστηκε από ρωσικές δυνάμεις το εργοστάσιο κατασκευής των αεροσκαφών Antonov, στο Κίεβο.

More photos from the scene published by the State Emergency Service. pic.twitter.com/1Eh9yzOhNO — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022





Εν μέσω όλων αυτών, ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, θα ξεκινήσει στις 10:30 ώρα Κιέβου (και Ελλάδας), δήλωσε σήμερα το πρωί ο Αντόν Γκερασένκο σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών.

