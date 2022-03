Αθλητικά

Θεσσαλονίκη – οπαδική βία: Εξιχνιάστηκε επίθεση σε ποδοσφαιριστή του Άρη

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δέχθηκε την επίθεση ενώ διασκέδαζε με φίλο του σε κεντρική πλατεία της πόλης.

Την εξιχνίαση επεισοδίου με οπαδικά κίνητρα, που συνέβη στα τέλη του περασμένου έτους με θύμα 17χρονο ποδοσφαιριστή της ομάδας Κ-19 του Άρη, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε νεαρός άνδρας, 21 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης για σωματική βλάβη και αδικήματα βίας με τον αθλητικό νόμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 17χρονος διασκέδαζε με έναν φίλο του στην πλατεία Μοριχόβου, στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης, όταν τον προσέγγισε ομάδα ατόμων. Όπως κατήγγειλε ο ανήλικος ποδοσφαιριστής, τα συγκεκριμένα άτομα τον ρώτησαν τι ομάδα υποστηρίζει και στη συνέχεια ο 21 ετών άνδρας τού επιτέθηκε προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Το θύμα μετέβη στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και ακολούθως κατήγγειλε το συμβάν. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.

