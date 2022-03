Τεχνολογία - Επιστήμη

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία έκλεισε και το Instagram

Μετά το Facebook και το twitter, η Μόσχα «κλείδωσε» και το Instagram κατηγορώντας το για υποκίνηση βίας κατά της Ρωσίας.

To Instagram, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον αμερικανικό κολοσσό Meta, δεν είναι πλέον προσβάσιμο στην Ρωσία, καθώς το Κρεμλίνο το κατηγορεί για υποκίνηση βίας κατά των Ρώσων για την ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Από σήμερα το πρωί η εφαρμογή Refresh δεν λειτουργεί στο Instagram, το οποίο δεν είναι πλέον προσβάσιμο χωρίς VPN.

Το Instagram βρίσκεται πλέον στην λίστα των ιστόποτων «περιορισμένης πρόσβασης», η οποία δημοσιεύθηκε από το ρωσικό όργανο ελέγχου και λογοκρισίας των τηλεπικονωνιών και των μέσων ενημέρωσης Roskomnadzor. Στην λίστα περιλαμβάνονται τα δίκτυα Facebook και Twitter και πολλά μέσα ενημέρωσης που επικρίνουν το Κρεμλίνο.

