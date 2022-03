Κόσμος

H Ινδία θα αγοράσει το ρωσικό πετρέλαιο με έκπτωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ινδοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως μετά χαράς θα αποδεχθούν την προσφορά της Ρωσίας χωρίς να εμποδίζονται από τις διεθνείς κυρώσεις.

Η Ινδία εξετάζει το ενδεχόμενο αποδοχής της προσφοράς της Ρωσίας για αγορά πετρελαίου και άλλων αγαθών σε σημαντικά μειωμένες τιμές και σε συναλλαγή σε ρουπίες και ρούβλια, σύμφωνα με δύο Ινδούς αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η ρωσική προσφορά έχει σκοπό την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της, αφού η συναλλαγή θα διεξαχθεί εκτός του τραπεζικού συστήματος.

Η Ινδία εισάγει 80% του πετρελαίου που χρησιμοποιεί, αλλά συνήθως αγοράζει μόνο το 2-3% από τη Ρωσία. Ωστόσο με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου 40% υψηλότερα φέτος, η κυβέρνηση στο Νέο Δελχί εξετάζει την αύξηση των ρωσικών εισαγωγών ώστε να περιορίσει την εκροή συναλλάγματος για τις ενεργειακές της αγορές.

«Η Ρωσία προσφέρει πετρέλαιο και άλλα αγαθά σε μεγάλη έκπτωση. Μετά χαράς θα τα αγοράσουμε. Έχουμε κάποια θέματα να επιλύσουμε, όπως τα τάνκερ, την ασφαλιστική κάλυψη και τα μίγματα πετρελαίου. Όταν τα τακτοποιήσουμε θα αποδεχθούμε την εκπτωτική προσφορά», δήλωσε ένας από τους Ινδούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ορισμένοι διεθνείς έμποροι πετρελαίου αποφεύγουν πλέον το ρωσικό πετρέλαιο για να μην εμπλακούν σε προβλήματα με τις κυρώσεις, αλλά ο Ινδός αξιωματούχος είπε ότι οι κυρώσεις δεν εμποδίζουν την Ινδία να το εισαγάγει.

Υπενθυμίζεται ότι η Ινδία ψήφισε λευκό κατά την ψηφοφορία στην ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών περί καταδίκης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπως έκανε και η Κίνα.

Πηγή: kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γουίλιαμ Χερτ

Εξοπλισμοί: Η Γερμανία αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado

ΕΝΦΙΑ: 8 στους 10 θα πληρώσουν μειωμένο φόρο