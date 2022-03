Πολιτική

Κορονοϊός: ο Μητσοτάκης βρέθηκε θετικός σε rapid test

Τι αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτηση του. Tι λέει για την κατάσταση της υγείας του.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει ο ίδιος σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

"Στο ημερήσιο rapid τεστ που έκανα σήμερα στο γραφείο βγήκα θετικός στον Covid19. Κατά συνέπεια θα απομονωθώ στο σπίτι μου και θα εργαστώ από εκεί.

Θέλω να θυμάστε ότι ο τριπλός εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια από την σοβαρή νόσηση.

Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και πολύ σύντομα θα είμαι πάλι στο γραφείο", γράφει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, οποίος λίγο νωρίτερα συνομίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την κατάσταση στην Ουκρανία και για την ελληνική ομογένεια στα νότια της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός είχε την Κυριακή συνάντηση και κατ ιδίαν επαφές με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το απογευμα συνάντησε στο Μαράσλειο Μέγαρο τον Οικουμενικο Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Νωρίτερα την Κυριακή, παρακολοήθησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Πατριαρχείο, την Θεία Λειτουργία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Ευχές Τσίπρα στον Μητσοτάκη για ανάρρωση

"Περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με τρεις δόσεις εμβολίου, εύχομαι να το περάσει γρήγορα και χωρίς συμπτώματα", αναφέρει σε ανάρτηση του ο Αλέξης Τσίπρας.

