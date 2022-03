Οικονομία

Πετρέλαιο – φυσικό αέριο: Συνεχίζεται η υποχώρηση των τιμών

Πάνω από 10% η πτώση για το φυσικό αέριο. Κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι η τιμή για το μπρεντ.

Oι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη την πορεία αποκλιμάκωσης της περασμένης εβδομάδας καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η τιμή για τα συμβόλαια παράδοσης αερίου στην Ευρώπη (TTF) υποχωρούσε κατά 11% στα 116 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 11.20, ενώ στην έναρξη της συνεδρίασης είχε υποχωρήσει 16% στα 110,25 ευρώ, το χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Μαρτίου. Σημειωτέον ότι το TTF είχε μειωθεί 32% την περασμένη εβδομάδα.

Το πετρέλαιο μπρεντ κατέγραφε πτώση 2,8% στα 109,50 δολάρια το βαρέλι από τα 112 δολάρια που είχε κλείσει την Παρασκευή.

