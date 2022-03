Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σελήνη, ο Λέων και οι… πληροφορίες (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Θα έχουμε και καλές και κακές ειδήσεις, θα έχουμε πληροφορίες προς το τέλος της εβδομάδας, θ α έχουμε μια πανσέληνο που θα είναι πολύ σημαντική», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως τόνισε η Λίτσα Πατέρα, «η Σελήνη στο Λιοντάρι αγγίζει τους πλανήτες που μας έχουν αλλάξει την ζωή, δεν θα είναι πολύ καλή η ημέρα».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»: