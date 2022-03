Πολιτική

Οικονόμου: Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε εντάσεις με την Τουρκία

Ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τη συνάντηση του με τον Ερντογάν. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης.

Σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει τηλεφωνικά τους πολιτικούς αρχηγούς για τα αποτελέσματα της συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την εισαγωγή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Οικονόμου είπε ότι ο πρωθυπουργός διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και θα εργάζεται από το σπίτι του, ενώ σημείωσε ότι νωρίτερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν, καθώς και στις προτάσεις του πρωθυπουργού για την συγκράτηση των τιμών φυσικού αερίου, ενώ έκλεισε την εισαγωγή του αναφερόμενος στο νομοσχέδιο "Δουλειές για όλους".

Για τη συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο είπε ότι διήρκεσε πάνω από δυο ώρες κι έγινε σε πολύ καλό το κλίμα, όπου παρουσιάστηκαν οι πάγιες θέσεις των δυο χωρών χωρίς όμως την ένταση και την οξύτητα της ρητορικής του τελευταίο διαστήματος. Ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν ένα θεμέλιο για ουσιαστική βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δυο χωρών, και όπως είπε διαπιστώθηκε συναντίληψη στην ανάγκη να πέσουν οι τόνοι μιας και στο νέο τοπίο είναι προς όφελος των δυο χωρών η σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

«Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε εντάσεις, και θα συνεργαστούμε όπου μπορεί να υπάρξει συνεργασία» είπε προσθέτοντας ότι δόθηκε έμφαση σε θετική ατζέντα κυρίως στην οικονομία, και η αίσθηση είναι ότι δυο χώρες μίλησαν σαν δυο χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη που δημιουργεί η εισβολή στην Ουκρανία.

Αν τα πράγματα εξελιχθούν στο πνεύμα της συνάντησης, τότε θα γίνει το Φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, ενώ τον επόμενο μήνα στην Άγκυρα θα γίνει η συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είπε ο κ. Οικονόμου.

Αναφερόμενος στο άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο είπε ότι ο πρωθυπουργός πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να βρεθούν κοινές λύσεις στα ενεργειακά προβλήματα.

Είπε ότι μετά την εισήγηση του πρωθυπουργού γίνεται στην παράγραφο 12 των συμπερασμάτων ρητή αναφορά στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη ότι θα εξεταστεί η πρόταση για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου ενώ τόνισε ότι μετά από ελληνική παρέμβαση στην ενότητα της Άμυνας, επιβεβαιώνεται και η δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει κράτος-μέλος αν δεχθεί επίθεση.

Επίσης ο κ. Οικονόμου είπε ότι ο πρωθυπουργός κατέθεσε εκ νέου την πρόταση οι υπερβάλλουσας αμυντικές δαπάνες να μην προσμετρώνται στο έλλειμμα και το χρέος, κάτι που -όπως είπε- συμμερίζονται και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί με τις τιμές στην ενέργεια και την αγορά, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αδύναμους έναντι της αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας. Θα εξαντλήσουμε κάθε μέτρο γιατί η κοινωνία χρειάζεται στήριξη, αλλά και επειδή αυτό θα εμποδίσει το λαϊκισμό και τις δήθεν αντισυστημικές κορώνες να βρουν ξανά πρόσφορο έδαφος στον τόπο μας».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο "Δουλειές ξανά" είπε ότι ο ΟΑΕΔ μετατρέπεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με παρεμβάσεις που φτάνουν μέχρι το σύστημα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, ενώ με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται -όπως είπε- χρόνιες παθογένειες που συμπεριλαμβάνουν καταχρήσεις και άπατες.

«Στόχος της μεταρρύθμισης του ΟΑΕΔ είναι η ανάπτυξη ακόμη πιο κομβικού ρόλου στην αγορά εργασίας» είπε ο κ. Οικονόμου.

Καταλήγοντας επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια όπως υπάρχουν στο επίδομα θέρμανσης γιατί όσοι πληρούν τα κριτήρια θα έχουν παραμονή στο μητρώο ανέργων και μετά το 12μηνο. Επιδιώκεται έτσι η καταπολέμηση απάτης και καταχρήσεων, σημείωσε.

