Γαλλία – δημοσκόπηση: Ακλόνητο φαβορί ο Μακρόν

Μάχη μεταξύ 4 υποψηφίων για το ποιος θα αντιμετωπίσει τον νυν Πρόεδρο στον δεύτερο γύρο, με την Μαρίν Λεπέν να προηγείται.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών εξασφαλίζοντας το 58% των ψήφων κατά την ψηφοφορία του δεύτερου γύρου απέναντι στην Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinionway/Kea Partners για την εφημερίδα Les Echos και το Radio Classique.

Κατά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο Εμανουέλ Μακρόν πιστώνεται με το 30% των ψήφων και ακολουθεί η Μαρίν Λεπέν με 18%, η Βαλερί Πεκρές με 11%, ο Ερίκ Ζεμούρ με 11% και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν με 11% .

