Ρώμη – Καύσιμα: Εισαγγελική έρευνα για τις τιμές

Ιταλός Υπουργός χαρακτήρισε αδικαιολόγητες τις αυξήσεις, κάνοντας λόγο για «τεράστια απάτη σε βάρος των επιχειρήσεων και των πολιτών της χώρας».

Η εισαγγελία της Ρώμης σήμερα ξεκίνησε έρευνα την εξακρίβωση των αιτίων της αύξησης της τιμής των καυσίμων, τις τελευταίες δυο εβδομάδες.

«Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο την εξακρίβωση των αιτίων της συνεχούς ανοδικής πορείας των τιμών πώλησης των καυσίμων και τον εντοπισμό τυχόν υπευθύνων», έκανε γνωστό η εισαγγελία της ιταλικής πρωτεύουσας.

Ο Ιταλός υπουργός οικολογικής μετάβασης Ρομπέρτο Τσινγκολάνι είχε χαρακτηρίσει τις περασμένες ημέρες αδικαιολόγητες τις συγκεκριμένες αυξήσεις, κάνοντας λόγο για «τεράστια απάτη σε βάρος των επιχειρήσεων και των πολιτών της χώρας».

