“Άγριες Μέλισσες”: το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισεες”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που καθηλώνουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Δούκας αποδέχεται την πρόταση του Νικηφόρου και η εύρεση νέας τοποθεσίας για το αεροδρόμιο είναι πιο κοντά από ποτέ.

Η Αιμιλία προχωράει ακάθεκτη το σχέδιό της, ψάχνοντας στοιχεία για να κλείσει τον Ακύλα στη φυλακή. Ο Κυριάκος αποφασίζει να εκμεταλλευτεί τα χρήματα, προς όφελος του χωριού. Ο Σέργιος θα αποκαλύψει κάτι στην Ασημίνα που θα φέρει μεγάλες ταραχές.

Η Ουρανία αποφασίζει να πείσει τον Κυριάκο να αποδεχτούν την πρόταση του Άλκη και να φύγουν στην Αμερική.

Η ανακάλυψη των σωρών του Ορφανίδη και των συντρόφων του θα οδηγήσει την Ελένη και τους υπόλοιπους σ’ ένα παράτολμο σχέδιο για να ξεσκεπάσουν τις αποτρόπαιες δολοφονίες, αλλά τα πράγματα θα πάρουν απρόσμενη τροπή.

