Ουκρανία – Κίεβο: Πύραυλος έπεσε σε τρόλεϊ (εικόνες)

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φονική επίθεση. Νωρίτερα είχε πληγεί με οβίδα συγκρότημα κατοικιών.

Αδιάκοποι είναι οι βομβαρδισμοί και οι πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο και κυρίως στα περίχωρα του.

Σε μια από αυτές, στην περιοχή Κουρενίφκα, στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα τρόλεϊ, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Το ευτύχημα είναι ότι στο όχημα δεν υπήρχαν επιβάτες εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, υπάρχει ένας νεκρός και 6 τραυματίες, «Μόλις τώρα, θραύσματα βλήματος έπεσαν στο δρόμο στην Kurenivka. Ένα άτομο σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο. Το τρόλεϊ, που ήταν χωρίς επιβάτες, καταστράφηκε ολοσχερώς. Παράθυρα, κατεστραμμένα μπαλκόνια γειτονικών σπιτιών και εμπορικές εγκαταστάσεις στους πρώτους ορόφους υπέστησαν υλικές ζημιές», είπε στο Telegram.

Thats how it looks if Putins plans an „Operation to avoide civilian casualties“. We filmed that just now in Kyiv. https://t.co/4UeaNkBJ93 pic.twitter.com/FtZx1Op3Ro — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 14, 2022

Νωρίτερα, οβίδα έπεσε σε συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο, σκορπώντας τον θάνατο, ενώ όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, βομβαρδίστηκε από ρωσικές δυνάμεις το εργοστάσιο κατασκευής των αεροσκαφών Antonov, στο Κίεβο.

