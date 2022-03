Κοινωνία

Γυναικοκτονία Ερατούς: Νέα αναβολή στη δίκη

Ο δράστης είχε καταθέσει έφεση για την άρση της ποινής των ισοβίων χωρίς ελαφρυντικά, ισχυριζόμενος ότι τέλεσε το αδίκημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Αναβολή της δίκης που ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Βορείου Αιγαίου ζήτησε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 24χρονης Ερατούς το Μάιο του 2019. Ο δράστης, εν διαστάσει σύζυγός της, είχε καταθέσει έφεση για την άρση της ποινής των ισοβίων χωρίς ελαφρυντικά που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα, ισχυριζόμενος ότι τέλεσε το αδίκημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Από νωρίς το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο συγκλονίζει η παρουσία της μητέρα της δολοφονημένης Ερατώς, Ελένης, που ζήτησε να παραμείνει η ποινή των ισοβίων χωρίς ελαφρυντικά που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον δράστη.

«Δεν θέλουμε να κινήσουμε μόνο το γυναικείο (κίνημα), μόνο τις γυναίκες, αλλά και τους άνδρες. Πίσω από κάθε δολοφονημένο κορίτσι βρίσκεται ένας δολοφόνος. Έρχεται μετά από τρία χρόνια να ζητήσει έφεση, την επιείκια του κράτους, αλλά όχι, τα ισόβια να είναι ισόβια και η ποινή του ως έχει, κανένα ελαφρυντικό. Αυτός είναι ζωντανός, το παιδί μου δεν θα το ξαναδούμε ποτέ, ας αρκεστεί μέσα στη φυλακή» είπε.

Η εν ψυχρώ δολοφονία με καραμπίνα από τον εν διαστάσει σύζυγό της 24χρονης, όπου στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν η μικρή τους κόρη, είχε συγκλονίσει το Μάιο του 2019 το πανελλήνιο και ήταν η τρίτη γυναικοκτονία μέσα σε 10 μέρες στην Ελλάδα και η 9η το 2019.

Φεμινιστικές οργανώσεις και αλληλέγγυοι πραγματοποιούν από το πρωί συγκέντρωση έξω από το Δικαστήριο Μυτιλήνης με σύνθημα «Καμιά άλλη δολοφονημένη» και αύριο στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Σαπφούς καλούν σε πορεία ενάντια στην πατριαρχία και την κουλτούρα του βιασμού.

πηγή: ertnews.gr

