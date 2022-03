Κοινωνία

Γεωργία Μπίκα: Στον εισαγγελέα η δικογραφία για το βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους δικαστές του Συμβουλίου ο τελευταίος λόγος για την υπόθεση της 24χρονης που καταγγέλλει βιασμό της την Πρωτοχρονιά.

Στα χέρια εισαγγελέα βρίσκεται η δικογραφία για τον βιασμό που κατήγγειλε 24χρονη, σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον δικαστικό φάκελο ο εισαγγελικός λειτουργός θα υποβάλει την πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης αναφορικά με την παραπομπή (ή μη) του μοναδικού κατηγορούμενου για την υπόθεση σε δίκη. Ο τελευταίος λόγος ανήκει στους δικαστές του Συμβουλίου που θα εκδώσουν το σχετικό βούλευμα.

Εκτός από τις καταθέσεις της καταγγέλλουσας, την απολογία 27χρονου κατηγορούμενου, αλλά και τις μαρτυρικές καταθέσεις, η δικογραφία, περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν τόσο στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης όσο και στο εξειδικευμένο εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Βέρνης και τα οποία φέρεται να είναι αρνητικά σε ναρκωτικές ουσίες, ενώ ελάχιστη είναι η ποσότητα αλκοόλης που ανιχνεύθηκε στα εξετασθέντα δείγματα ούρων.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον 27χρονο για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεση της παθούσας και μετά την απολογία του είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με τον ίδιο να αρνείται την κατηγορία.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο γυναίκας μέσα στο σπίτι της

Εξοπλισμοί: Η Γερμανία αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado

Συνομιλία Μητσοτάκη - Τσίπρα για τον Ερντογάν