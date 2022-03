Αθλητικά

Μπαπέ: Δημοσιεύματα τον θέλουν να υπέγραψε με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, που δεν έχουν διαψευστεί.

«Ο Μπαπέ υπέγραψε με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 30 Ιανουαρίου». Αυτό αποκαλύπτει σήμερα η εξειδικευμένη ιστοσελίδα, σε θέματα της Ρεάλ Μαδρίτης, MadridistaReal, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν έχει διαψευστεί.

Όπως αναφέρει «την περασμένη Τετάρτη, οι γονείς του Μπαπέ προσκλήθηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης σε σουίτα στο στάδιο Santiago Bernabeu και από εκεί μπόρεσαν να δουν το μυστήριο ενός γηπέδου και την ψυχή μιας ομάδας που θα συνοδεύει τον Μπαπέ τα επόμενα χρόνια στην περιπέτειά του για να είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο Γάλλος διεθνής επιθετικός της Παρί ΣΖ «απέρριψε λευκή επιταγή, που του πρόσφερε το κράτος του Κατάρ».

Μάλιστα σημειώνει, ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν σκέφτεται να επισημοποιήσει την υπογραφή, από σεβασμό προς την Παρί ΣΖ και το συμβόλαιο που έχει ο μεγάλος σταρ με τον γαλλικό σύλλογο, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” με Τριαντάφυλλο και Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους (εικόνες)

Εξοπλισμοί: Η Γερμανία αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado

ΕΝΦΙΑ: 8 στους 10 θα πληρώσουν μειωμένο φόρο