Κορονοϊός - Ρωσία: Τέλος η μάσκα στη Μόσχα

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε την κατάργηση της χρήση της μάσκας, που είχε επιβληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στους δημόσιους χώρους επικαλούμενος την βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης με την Covid-19 και την ανάγκη να στηρίξει την επιχειρηματική δραστηριότητα που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πιέσεις των κυρώσεων.

«Η σταδιακή βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης μας επιτρέπει να λάβουμε μια επί μακρόν αναμενόμενη απόφαση» έγραψε ο Σομπιάνιν στην προσωπική του ιστοσελίδα. «Από την Τρίτη 15 Μαρτίου, αίρουμε του περιορισμούς στην χρήση της προστατευτική μάσκας».

Ο Σομπιάνιν δήλωσε ότι οι εταιρείες δεν θα λαμβάνουν πλέον μέτρα κατά του κορονοϊού όπως είναι η μέτρηση της θερμοκρασίας των εργαζομένων και η τήρηση των αποστάσεων.

«Στην παρούσα συγκυρία, η απόφαση αυτή θα στηρίξει την επιχειρηματική δραστηριότητα που υφίσταται σοβαρές πιέσεις λόγω των κυρώσεων», έγραψε ο ίδιος.

Οι πρωτοφανείς κυρώσεις που επέβαλε η Δύση κατά της Μόσχας σε σχέση με τα γεγονότα στην Ουκρανία έχουν αναγκάσει πλήθος εταιρειών να περιορίσουν τις δραστηριότητες τους στην Ρωσία, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην χώρα.

Στις 11 Φεβρουαρίου τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού είχαν φθάσει στα 203.949 λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας της παραλλαγής Όμικρον σε όλη την επικράτεια, αλλά ο αριθμός αυτός έκτοτε άρχισε να μειώνεται σταδιακά. Σήμερα καταγράφηκαν 41.055 νέες μολύνσεις.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι μειώθηκε ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τον κορονοϊό. Ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την αντιμετώπιση της πανδημίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 533 θάνατοι σε όλη την επικράτεια, πολύ λιγότεροι σε σχέση με τους 1.254 θανάτους που είχαν καταγραφεί στις 20 Νοεμβρίου του 2021.

Στη Μόσχα, μια πόλη με περίπου 13 εκατομμύρια κατοίκους, καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο 957 νέες μολύνσεις και 44 θάνατοι.

