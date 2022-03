Αθλητικά

Οπαδική βία: Στη φυλακή οι συλληφθέντες για επιθέσεις κατά συνδέσμων και φιλάθλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γυναίκα που βρίσκεται μεταξύ των προφυλακισθέντων φέρεται να ήταν η αρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Στην φυλακή οδηγούνται μετά την απολογία τους για σωρεία βαρύτατων αδικημάτων που σχετίζονται με οπαδική βία οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους, οπαδούς του Παναθηναϊκού, που συνελήφθησαν μετά από μεγάλη εισαγγελική έρευνα με αφορμή επιθέσεις κατά συνδέσμων και φιλάθλων.

Οι κατηγορούμενοι, που περιλαμβάνονται στην πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Δικαιοσύνη για οπαδική βία, είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες που αφορούν δράση εγκληματικής οργάνωσης στην οποία αποδίδονται περισσότερες από 15 επιθέσεις σε βάρος συνδέσμων και φιλάθλων του Ολυμπιακού σε Αθήνα και Πειραιά. Συνολικά η δικογραφία αφορά 24 πρόσωπα. Με την άσκηση της ποινικής δίωξης για την υπόθεση οι δικαστικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης που αφορούσαν τους τέσσερις συλληφθέντες και άλλα δύο πρόσωπα που θεωρούνται ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες ένας εκ των δύο καταζητούμενων εμφανίστηκε σήμερα και ήδη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο Τετάρτη.

Μετά το πέρας των σημερινών απολογιών Ανακριτής και Εισαγγελέας ομονόησαν ότι οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους πρέπει να κρατηθούν προσωρινά. Μεταξύ των προφυλακιστέων κατηγορούμενων είναι και η 27χρονη γυναίκα, στην οποία το κατηγορητήριο αποδίδει ρόλο αρχηγού της εγκληματικής ομάδας.

Ο τέταρτος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης 3 φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της απαγόρευσης παρακολούθησης αθλητικών δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε γήπεδο και της απαγόρευσης εμφάνισης σε συνδέσμους.

Aπολογούμενοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρονται να αποδέχθηκαν τη συμμετοχή τους σε ορισμένα περιστατικά συμπλοκών και σωματικών βλαβών σε οπαδούς αντιπάλων ομάδων, αρνούμενοι ωστόσο κάθε ανάμειξη τους σε ληστείες, εμπρησμούς κ.α αδικήματα. Αρνούνται επίσης οποιαδήποτε σχέση με εγκληματική οργάνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο γυναίκας μέσα στο σπίτι της

Εξοπλισμοί: Η Γερμανία αγοράζει F-35 για να αντικαταστήσει τα Tornado

Γεωργία Μπίκα: Στον εισαγγελέα η δικογραφία για το βιασμό