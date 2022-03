Αθλητικά

Λιούις Χάμιλτον: Aλλάζει το όνομά του για χάρη της μαμάς του

Ο 37χρονος υποστήριξε πως η αλλαγή του ονόματος δεν θα γίνει πριν το επερχόμενο GP του Μπαχρέιν αυτή την Κυριακή (20/3)

Ο Λιούις Χάμιλτον αποκάλυψε ότι έχει αρχίσει τη διαδικασία αλλαγής του επωνύμου του για να περιλαμβάνει εκείνο της μητέρας του, Κάρμεν Λαρμπαλεστιέ - και είναι πολύ πιθανό σύντομα να αγωνίζεται με αυτό.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της έκθεσης Expo 2022 του Ντουμπάι, ο Λιούις Χάμιλτον γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες για την αλλαγή του επιθέτου του, ώστε μετά το όνομα του πατέρα του, Άντονι Χάμιλτον, να αφήσει και εκείνο της μητέρας του, Κάρμεν Λαρμπλεστιέ, στην ιστορία της Formula 1.

Ο 37χρονος υποστήριξε πως η αλλαγή του ονόματος δεν θα γίνει πριν το επερχόμενο GP του Μπαχρέιν αυτή την Κυριακή (20/3), αλλά "ελπίζω σύντομα", όπως δήλωσε. Αυτό σημαίνει ότι από κάποια στιγμή φέτος ενδέχεται πλέον να αγωνίζεται με το νέο όνομα.

Ο Χάμιλτον, που έχει σε όλη τη ζωή και την καριέρα του το επώνυμο του Άντονι Χάμιλτον, εξέφρασε την αντίθεσή του στο γεγονός ότι ο γάμος στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων εξαφανίζει το επώνυμο της μητέρας από την ονομασία των παιδιών της.

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του γενικότερου αγώνα του για ισότητα -στην προκειμένου περίπτωση των δύο φύλων- αποφάσισε να αλλάξει το επίθετό του για να αφήσει το επώνυμο και της μητέρας του στα βιβλία της ιστορίας της F1. Δεν είναι γνωστό, μέχρι στιγμής, αν θα επιλέξει μόνο το επίθετο Λαρμπαλεστιέ, ή αν θα διατηρήσει και το Χάμιλτον.

Ο Βρετανός είπε ότι η κατάκτηση του όγδοου τίτλου-ρεκόρ στη F1 «θα σήμαινε τα πάντα στην οικογένειά μου, και θα σήμαινε πολλά για μένα να γνωρίζω ότι, για παράδειγμα, είμαι πολύ περήφανος για το όνομα της οικογένειάς μου, Χάμιλτον».

Ο οδηγός της Mercedes F1 συνέχισε: "Κανείς από εσάς πιθανότατα δεν γνωρίζει ότι το όνομα της μαμάς μου είναι Λαρμπαλεστιέ, και είμαι έτοιμος να το προσθέσω τώρα στο όνομά μου. Δεν καταλαβαίνω απόλυτα την ιδέα να παντρεύονται δύο άνθρωποι και η γυναίκα να χάνει το επίθετό της. Θα ήθελα να συνεχίσει η μητέρα μου να συνεχίσει με το όνομα Χάμιλτον. Ελπίζω ότι [η αλλαγή] θα γίνει σύντομα - όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά το δουλεύουμε".

Στο GP Κίνας του 2008, ο Λιούις είχε δηλώσει πως "μόνο το να έχω τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, τον αδελφό μου και τη Λίντα εδώ είναι πολύ σημαντικότερο από την υποστήριξη 100 χιλιάδων ανθρώπων στην κερκίδα. Χωρίς την οικογένειά μου, δεν θα μπορούσα να είχα καταφέρει τίποτα.

Χρωστάω τα πάντα σε αυτούς. Τον μπαμπά μου που με πίεσε και με βοήθησε με τις αποφάσεις μου. Τη μαμά μου, τις δύο μαμάδες μου, που ήταν τόσο υποστηρικτικές, που με μεγάλωσαν και μου έδωσαν κατευθύνσεις. Και τον αδελφό μου που ποτέ δεν αμφέβαλλε για μένα".

Ήταν μόνο μία από τις πολλές φορές που ο Χάμιλτον έχει αναφερθεί δημοσίως με ευγνωμοσύνη στην Κάρμεν Λαρμπαλεστιέ.

